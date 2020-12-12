علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: جوجل تكشف عن أكثر الموضوعات بحثا بالعالم فى 2020.. كورونا الأبرز

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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تكشف عن أكثر الموضوعات بحثا بالعالم فى 2020.. الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة جوجل عن أكثر موضوعات بحث عنها المواطنين بجميع أنحاء العالم على مدار 2020 من خلال محرك البحث التابع لها، والتى كانت أغلبها تتعلق بفيروس كورونا، كما اتخذت الانتخابات الأمريكية جانبا كبيرا من الاهتمام، إضافة لوفاة كوبى براينت نجم كرة السلة الأمريكية.

 

أكثر الكلمات بحثا:

فيروس كورونا

نتائج الانتخابات

كوبي براينت

برنامج زووم

IPL "الدوري الممتاز الهندي"

الهند و نيوزيلاندا

تحديث بشأن فيروس كورونا

أعراض فيروس كورونا

جو بايدن

جوجل كلاس روم

1
الأخبار:

كورونا

نتائج الانتخابات

إيران

بيروت

فيروس هانتا

فحوصات التحفيز

البطالة

أسهم تسلا

نتيجة انتخابات ولاية بيهار الهندية

حياة السود مهمة

2

 

3

 

مشاهير :

توم هانكس

جواكين فينيكس

اميتاب باتشان

ريكي جيرفيه

جادا بينكيت سميث

جاستن هارتلي

ليا ميشيل

إليزار جوميز

أنسل الجورت

ميخائيل إيفريموف

4

 

رياضيون:

ريان نيومان

مايكل جوردن

تايسون فيوري

توم برادي

مايك تايسون

لويس سواريز

أليكس زاناردي

ديلونت ويست

درو بريس

تياجو سيلفا

 

وفيات:

كوبي براينت

نايا ريفيرا

تشادويك بوسمان

سوسانت سينج راجبوت

جورج فلويد

كارولين فلاك

دييجو مارادونا

شون كونري

إيدي فان هالين

5

 

أشخاص:

جو بايدن

كيم جونج أون

بوريس جونسون

كمالا هاريس

توم هانكس

جاكوب بليك

كاني ويست

جيسلين ماكسويل

أغسطس السينا

ريان نيومان

 

أفلام:

Parasite

1917

Black Panther

365 Dni

Contagion

Tenet

Enola Holmes

Harley Quinn: Birds of Prey

Mulan

Jojo Rabbit

 

حفلات:

حفلة موسيقية معًا في المنزل

حفل Fire Fight Australia

غارث بروكس يقود سيارته في حفلة موسيقية

حفل ترافيس سكوت فورتنايت

حفل BTS عبر الإنترنت

حفل iHeartRadio

حفل أندريا بوتشيلي

حفل التون جون

موسيقى الميركات خذ تلك الحفلة

قيادة ميتاليكا في حفلة موسيقية

 

مسلسلات:

Tiger King

Big Brother Brasil

Money Heist

Cobra Kai

The Umbrella Academy

Emily in Paris

Ozark

The Queen's Gambit

Outer Banks

Locke & Key

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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