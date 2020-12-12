تكنولوجيا: جوجل تكشف عن أكثر الموضوعات بحثا بالعالم فى 2020.. كورونا الأبرز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة جوجل عن أكثر موضوعات بحث عنها المواطنين بجميع أنحاء العالم على مدار 2020 من خلال محرك البحث التابع لها، والتى كانت أغلبها تتعلق بفيروس كورونا، كما اتخذت الانتخابات الأمريكية جانبا كبيرا من الاهتمام، إضافة لوفاة كوبى براينت نجم كرة السلة الأمريكية. أكثر الكلمات بحثا: أكثر الكلمات بحثا: فيروس كورونا نتائج الانتخابات كوبي براينت برنامج زووم IPL "الدوري الممتاز الهندي" الهند و نيوزيلاندا تحديث بشأن فيروس كورونا أعراض فيروس كورونا جو بايدن جوجل كلاس روم الأخبار: كورونا نتائج الانتخابات إيران بيروت فيروس هانتا فحوصات التحفيز البطالة أسهم تسلا نتيجة انتخابات ولاية بيهار الهندية حياة السود مهمة مشاهير : مشاهير : توم هانكس جواكين فينيكس اميتاب باتشان ريكي جيرفيه جادا بينكيت سميث جاستن هارتلي ليا ميشيل إليزار جوميز أنسل الجورت ميخائيل إيفريموف رياضيون: رياضيون: ريان نيومان مايكل جوردن تايسون فيوري توم برادي مايك تايسون لويس سواريز أليكس زاناردي ديلونت ويست درو بريس تياجو سيلفا وفيات: وفيات: كوبي براينت نايا ريفيرا تشادويك بوسمان سوسانت سينج راجبوت جورج فلويد كارولين فلاك دييجو مارادونا شون كونري إيدي فان هالين أشخاص: أشخاص: جو بايدن كيم جونج أون بوريس جونسون كمالا هاريس توم هانكس جاكوب بليك كاني ويست جيسلين ماكسويل أغسطس السينا ريان نيومان أفلام: أفلام: Parasite 1917 Black Panther 365 Dni Contagion Tenet Enola Holmes Harley Quinn: Birds of Prey Mulan Jojo Rabbit حفلات: حفلات: حفلة موسيقية معًا في المنزل حفل Fire Fight Australia غارث بروكس يقود سيارته في حفلة موسيقية حفل ترافيس سكوت فورتنايت حفل BTS عبر الإنترنت حفل iHeartRadio حفل أندريا بوتشيلي حفل التون جون موسيقى الميركات خذ تلك الحفلة قيادة ميتاليكا في حفلة موسيقية مسلسلات: مسلسلات: Tiger King Big Brother Brasil Money Heist Cobra Kai The Umbrella Academy Emily in Paris Ozark The Queen's Gambit Outer Banks Locke & Key

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