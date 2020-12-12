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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تكشف عن أكثر الموضوعات بحثا بالعالم فى 2020.. كورونا الأبرز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة جوجل عن أكثر موضوعات بحث عنها المواطنين بجميع أنحاء العالم على مدار 2020 من خلال محرك البحث التابع لها، والتى كانت أغلبها تتعلق بفيروس كورونا، كما اتخذت الانتخابات الأمريكية جانبا كبيرا من الاهتمام، إضافة لوفاة كوبى براينت نجم كرة السلة الأمريكية.
أكثر الكلمات بحثا:
فيروس كورونا
نتائج الانتخابات
كوبي براينت
برنامج زووم
IPL "الدوري الممتاز الهندي"
الهند و نيوزيلاندا
تحديث بشأن فيروس كورونا
أعراض فيروس كورونا
جو بايدن
جوجل كلاس روم
كورونا
نتائج الانتخابات
إيران
بيروت
فيروس هانتا
فحوصات التحفيز
البطالة
أسهم تسلا
نتيجة انتخابات ولاية بيهار الهندية
حياة السود مهمة
مشاهير :
توم هانكس
جواكين فينيكس
اميتاب باتشان
ريكي جيرفيه
جادا بينكيت سميث
جاستن هارتلي
ليا ميشيل
إليزار جوميز
أنسل الجورت
ميخائيل إيفريموف
رياضيون:
ريان نيومان
مايكل جوردن
تايسون فيوري
توم برادي
مايك تايسون
لويس سواريز
أليكس زاناردي
ديلونت ويست
درو بريس
تياجو سيلفا
وفيات:
كوبي براينت
نايا ريفيرا
تشادويك بوسمان
سوسانت سينج راجبوت
جورج فلويد
كارولين فلاك
دييجو مارادونا
شون كونري
إيدي فان هالين
أشخاص:
جو بايدن
كيم جونج أون
بوريس جونسون
كمالا هاريس
توم هانكس
جاكوب بليك
كاني ويست
جيسلين ماكسويل
أغسطس السينا
ريان نيومان
أفلام:
Parasite
1917
Black Panther
365 Dni
Contagion
Tenet
Enola Holmes
Harley Quinn: Birds of Prey
Mulan
Jojo Rabbit
حفلات:
حفلة موسيقية معًا في المنزل
حفل Fire Fight Australia
غارث بروكس يقود سيارته في حفلة موسيقية
حفل ترافيس سكوت فورتنايت
حفل BTS عبر الإنترنت
حفل iHeartRadio
حفل أندريا بوتشيلي
حفل التون جون
موسيقى الميركات خذ تلك الحفلة
قيادة ميتاليكا في حفلة موسيقية
مسلسلات:
Tiger King
Big Brother Brasil
Money Heist
Cobra Kai
The Umbrella Academy
Emily in Paris
Ozark
The Queen's Gambit
Outer Banks
Locke & Key
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.