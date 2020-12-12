تكنولوجيا: هواوي تستعد لإطلاق جهاز MatePad جديد بحجم 12.9 إنش ونظام PadOS

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد العملاق الصيني لإطلاق إصدار جديد من أجهزة MatePad اللوحية خلال الفترة القادمة، حيث تقدم هذا الإصدار بحجم 12.9 إنش في شاشة OLED، ونظام PadOS.

تحظى أجهزة iPad بالنصيب الأكبر في سوق الأجهزة اللوحية في الفترة الأخيرة، ورغم إنخفاض شحنات أجهزة الأندوريد اللوحية إلا أن شركة هواوي تستعد للمنافسة في الأسواق قريباً بإصدار جديد من الأجهزة.

وتشير التسريبات إلى أن هواوي تستعد لمنافسة جهاز iPad Pro وأيضاً جهاز Galaxy Tab S7 Plus من سامسونج بإصدارها القادم من أجهزة MatePad.

ومن المقرر وفقاً للتسريبات أن يأتي جهاز MatePad القادم بشاشة OLED بحجم 12.9 إنش، ومعدل تحديث 120Hz، كما تشير التسريبات إلى أن الجهاز يأتي بإطارات نحيفة جداً في الشاشة، أيضاً يأتي هذا الإصدار دون ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية، لذا تشير بعض التوقعات إلى أن هواوي ستجلب تقنية الكاميرة أسفل الشاشة في هذا الإصدار.

من جانب أخر يأتي الإصدار القادم من أجهزة MatePad بنظام تشغيل هواوي PadOS الذي يرتكز على نظام الشركة الجديد Harmony OS، وواجهة EMUI 11، كما يدعم النظام خدمات ومتجر تطبيقات هواوي.

أيضاً من المتوقع أن يتطلق جهاز MatePad الجديد بحجم 12.9 إنش برقاقة معالج Kirin 9000، كما تشير بعض التوقعات إلى أن هذا الإصدار سيعلن عنه رسمياً في الحدث المقرر عقده للإعلان عن سلسلة P50 العام المقبل.

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