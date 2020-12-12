شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تعثر على جهاز أندرويد مفقود باستخدام Find My Device ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكن أن يكون فقدان هاتفك كارثة، ولهذا السبب توفر كل من Apple و جوجل أدوات مماثلة لتتبع الهاتف المفقود، والعثور عليه، وحتى حذف بياناته عن بُعد، فعلى هواتف أندرويد يمكن استخدام ميزة Find My Device، وفيما يلى كيفية استخدامه لتحديد موقع جهاز أندرويد المفقود أو المفقود.

كيفية العثور على جهاز أندرويد الخاص بك باستخدام "Find My Device"

يمكنك العثور على جهاز أندرويد الخاص بك باستخدام موقع "Find My Device" أو عبر تطبيق "Find My Device" من جوجل، المثبت من متجر جوجل Play على جهاز أندرويد مختلف تم تسجيل الدخول إليه فى نفس حساب جوجل.

وإذا قمت بتسجيل الدخول إلى حساب جوجل الخاص بك على جهاز كمبيوتر عام أو جهاز كمبيوتر شخص آخر للعثور على هاتفك، تذكر استخدام متصفح فى الوضع الخاص أو وضع التصفح الخفى وتسجيل الخروج عند الانتهاء، وفيما يلى الخطوات:

1. ابدأ التطبيق أو انتقل إلى جوجل Find My Device فى مستعرض ويب.

2. إذا كان لديك جهاز واحد، فيجب أن يعمل "Find My Device" على الفور على هذا الجهاز (أو إلى آخر موقع معروف له عندما تم تشغيله وتوصيله بالإنترنت آخر مرة)، وإذا كان لديك عدة أجهزة، فيمكنك تحديد الجهاز الذى تبحث عنه باستخدام رموز الجهاز فى الجزء العلوى من الصفحة.

3. بالإضافة إلى رؤية الهاتف على الخريطة، لديك ثلاثة خيارات:

حدد "تشغيل الصوت" للتحكم عن بعد فى الهاتف لتشغيل نغمة رنين، وإذا كان الهاتف قيد التشغيل ومتصلاً بالإنترنت، فسيتم تشغيل الصوت بغض النظر عن إعدادات حجم الهاتف.حدد "جهاز آمن" لمنع أى شخص من الوصول إلى بيانات هاتفك، كما يمكنك أيضًا عرض رسالة أو رقم هاتف على شاشة القفل للمساعدة فى استرداد الجهاز.حدد "محو الجهاز" إذا فُقد الهاتف أو سُرق ولا تتوقع استعادته، وسيؤدى ذلك إلى مسح الهاتف وإعادة ضبطه على ظروف المصنع.

كيفية التأكد من تمكين Find My Device على أندرويد

حتى إذا كنت لا تتذكر تشغيل خدمة "Find My Device" من جوجل، فإن الخبر السار هو أنه ربما يكون قيد التشغيل بالفعل - تقوم جوجل بتشغيلها افتراضيًا عند توصيل هاتف أندرويد بحساب جوجل، لذلك يجب أن يتم تشغيلها بالفعل من الوقت قمت أولاً بإعداد هاتفك، وإذا كان لديك وصول إلى هاتفك، فإليك كيفية التحقق من تمكينه:

1. ابدأ تطبيق الإعدادات.

2. اضغط على "جوجل".

3. فى صفحة إعدادات جوجل، اضغط على "الأمان".

4. اضغط على "Find My Device".

5. فى صفحة "Find My Device" ، تأكد من تشغيل الميزة - يجب تمرير الزر إلى اليمين.