شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. 5 طرق لقفل جهاز كمبيوتر Mac للحفاظ على أمان ملفاتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من بين جميع التدابير التى يجب أن تتخذها لحماية خصوصيتك الرقمية، يعد قفل الجهاز هو أبسط الإجراءات، ولكنه بالتأكيد الأكثر فعالية، وسواء كنت فى المكتب أو حتى فى المنزل، فإن قفل جهاز Mac الخاص بك - حتى لو ابتعدت للحظة فقط - هو أمر لا يحتاج إلى تفكير، وهناك عدة طرق يمكنك من خلالها قفل جهاز Mac الخاص بك، ولكن قبل أن تتمكن من القيام بذلك، ستحتاج إلى إعداد كلمة سر لجهاز الكمبيوتر الخاص بك. وفيما يلى 5 طرق لتأمين وحماية ملفاتك على جهاز Mac

إعداد كلمة سر على جهاز Mac

لتأمين جهاز Mac الخاص بك، ستحتاج أولاً إلى إعداد كلمة سر، وستكون كلمة السر هذه مطلوبة لتسجيل الدخول إلى جهاز Mac الخاص بك وكذلك للموافقة على التغييرات فى جهاز الكمبيوتر الخاص بك، وفيما يلى طريقة إنشائها:

1. اضغط على رمز أبل، الموجود فى الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة وحدد "تفضيلات النظام".

2. اضغط على "الأمان والخصوصية"

3. فى علامة التبويب "عام"، حدد المربع الذى يقول "مطلوب كلمة سر"، ويمكنك أيضًا ضبط توقيت كلمة السر، من "فورًا" وحتى "8 ساعات"، ومن المهم أن تختار "فورًا" إذا كنت تريد قفل جهاز الكمبيوتر الخاص بك تلقائيًا عندما ينتقل إلى وضع السكون أو وضع شاشة التوقف.

تعيين خصوصية أمان كلمة السر

يمنحك اختيار "فورًا" أفضل حماية. مهتم بالتجارة

يجب أن نلاحظ أيضًا أن الضغط فوق "خيارات متقدمة" فى الركن الأيمن السفلى من النافذة يسمح لك بتحديد المدة التى يمكن أن يظل فيها جهاز الكمبيوتر الخاص بك خاملاً قبل أن يتم تسجيل الخروج تلقائيًا ويتطلب كلمة سر للعودة إليه.

بمجرد تعيين كلمة السر الخاصة بك، ستتمكن من قفل جهاز Mac الخاص بك بعدة طرق مختلفة - تعتمد أفضل طريقة على عاداتك وتفضيلاتك، وإذا كنت تستخدم جهاز الكمبيوتر الخاص بك عادةً فى إعداد خاص أو عام.

غلق الغطاء

إذا كنت تعمل على جهاز MacBook، فيمكنك ببساطة إغلاق الغطاء، هذه الطريقة الأسهل إلى حد بعيد، ولكنها تعمل فقط إذا قمت بضبط الكمبيوتر على القفل "فورًا" عند إعداد كلمة السر الخاصة بك.

شريط قوائم أبل

يعد استخدام شريط قوائم أبل طريقة أخرى سهلة لقفل جهاز الكمبيوتر الخاص بك. مهتم بالتجار، وهناك طريقة أخرى بسيطة لقفل جهاز Mac الخاص بك وهى من أيقونة أبل فى شريط القائمة، ومن القائمة المنسدلة لرمز أبل، اضغط على "قفل الشاشة".

استخدام اختصارات لوحة المفاتيح

يمكنك بسهولة قفل جهاز Mac الخاص بك من لوحة المفاتيح:

اضغط على Control + Command + Q: سينقلك هذا الاختصار مباشرة إلى شاشة القفل.

اضغط على Control + Shift + زر الطاقة: سيؤدى هذا الاختصار إلى إيقاف تشغيل شاشات العرض فقط - وستستمر مهام الخلفية ، مثل الموسيقى.

اضغط على Command + Option + زر الطاقة: سيضع هذا الاختصار جهاز الكمبيوتر الخاص بك فى وضع السكون.

وإذا كنت تستخدم جهاز Mac قديمًا به زر إخراج وسائط media eject، فاضغط على زر إخراج بدلاً من زر الطاقة.

استخدام Hot Corners

إذا كنت تفضل قفل شاشتك بضغطة من الرسغ، فيمكنك تعيين اختصار حتى تنتقل شاشتك إلى وضع شاشة التوقف عندما تحرك المؤشر إلى زاوية معينة من الشاشة، وتسمى هذه الميزة Hot Corners، وإليك كيفية إعدادها:

1. اضغط على رمز أبل من القائمة المنسدلة، اضغط على "تفضيلات النظام".

2. اضغط على "سطح المكتب وشاشة التوقف"

3. فى النافذة المنبثقة، انتقل إلى علامة التبويب "Screen Saver" ، ثم اضغط على "Hot Corners".

4. اضغط على القائمة المنبثقة للزاوية التى تريد استخدامها، واختر "بدء شاشة التوقف"، ثم اضغط على "موافق"، والآن كلما قمت بتحريك المؤشر إلى الزاوية المحددة، سيدخل جهاز الكمبيوتر الخاص بك فى وضع شاشة التوقف.

استخدام Mac Touch Bar

إذا كان لديك جهاز MacBook Pro مزود بشريط Touch Bar، فيمكنك تخصيصه ليشمل رمز "قفل الشاشة"، كما يلى:

1. اضغط على رمز أبل وافتح تفضيلات النظام.

2. اضغط على "لوحة المفاتيح".

3. من قائمة لوحة المفاتيح، اضغط على "تخصيص شريط التحكم".

4. ستظهر قائمة رمز من أسفل الشاشة، ابحث عن رمز "قفل الشاشة" واسحبه إلى شريط اللمس، يمكنك ترتيب الأزرار بالطريقة التى تريدها.

5. بمجرد الانتهاء، اضغط على "تم"، وستتمكن الآن من قفل شاشتك عبر Touch Bar.