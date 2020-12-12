شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 6 خطوات لتنظيف "الكيبورد" بشكل صحيح دون إتلافها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت تستخدم جهاز الكمبيوتر الخاص بك كثيرًا، فعليك الحذر من نظافة الكيبورد الخاصة بك، فأى شيء تلمسه غالبًا سوف يتراكم بشكل طبيعى مع مرور الوقت، وعلى الرغم من أن لوحات المفاتيح مصممة لتحمل الاستخدام المستمر، إلا أن القدر الكافى من الأوساخ يمكن أن يضر بالمفاتيح وأجهزة الاستشعار.

قد يكون التفكير فى تنظيف أجهزتك الإلكترونية مقلقا، لكن هناك العديد من الطرق السهلة لتنظيف لوحة المفاتيح، بغض النظر عن نوعها، وإليك كيفية تنظيف لوحة المفاتيح من الغبار والأوساخ.

كيفية تنظيف لوحة المفاتيح الخارجية

لوحة المفاتيح الخارجية هى تلك التى يتم توصيلها بالكمبيوتر بسلك أو كابل، وليست مدمجة، وقبل أن تبدأ ، إليك ما ستحتاج إليه:

الكحول

القطن.

قطعة قماش نظيفة.

قد ترغب أيضًا فى الاستثمار فى علبة من الهواء المضغوط، وهو أمر رائع لنفخ الغبار فى المناطق التى يصعب الوصول إليها، وعود الأسنان الذى يمكنه كشط الأوساخ الموجودة، وبمجرد تجميع المستلزمات الخاصة بك ، إليك ما يجب القيام به.

1. افصل لوحة المفاتيح.

2. اقلب لوحة المفاتيح رأسًا على عقب للسماح بأى غبار للسقوط بشكل طبيعى، وإذا كان لديك علبة من الهواء المضغوط، فاستخدمها لابعاد أى غبارإضافي.

3. بلل قطعة من القطن بالكحول واستخدمها للتنظيف حول المفاتيح، ويجب أن تكون قطعة القطن مبللة، وتخلص من القطن بمجرد جمعه كمية كافية من الأوساخ، قد تحتاج إلى أكثر من قطعة قطنية لتغطية لوحة المفاتيح بالكامل.

4. إذا كان لديك عود أسنان ورأيت أى غبار شديد الصعوبة، فاستخدمه لإزالته بعناية الآن.

5. ضع الكحول على قطعة قماش أو منشفة - مرة أخرى، رطبة ولكن لا تقطر - واستخدمها لتنظيف الجزء العلوى من مفاتيح لوحة المفاتيح، وكذلك المناطق المحيطة.

6. استخدم قطعة قماش جافة لإزالة آخر الغبار، وتلميع لوحة المفاتيح.

ستتيح لك العديد من لوحات المفاتيح الخارجية أيضًا إزالة المفاتيح الفردية، وهو أمر رائع لتنظيف المساحات الموجودة أسفل المفاتيح، وسيسمح لك هذا أيضًا بتنظيف كل مفتاح بشكل شامل.