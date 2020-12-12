حتى إنهاء الواجب … بهذه الطريقة يمكنكم منع أطفالكم من ألعاب ‏Xbox‏

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 ديسمبر 2020 01:13 صباحاً - منذ ساعتين

تقدم شركة مايكروسوفت العملاقة خدمة مميزة للآباء تمكنهم من منع أطفالهم من ألعاب Xbox‏ حتى إتمام واجباتهم.

وفي هذا السياق، أطلقت شركة مايكروسوفت تطبيقها الجديد لإعدادات منصة (إكس بوكس) الأسرية المسمى Xbox Family Settings بصورة تجريبية في شهر أيار/ مايو الماضي، وذلك بهدف توفير طريقة جديدة للوالدين وأولياء الأمور تسمح لهم بإدارة وقت اللعب للأطفال في المنصة.

وفي شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، أطلقت عملاقة البرمجيات الأمريكية النسخة النهائية من التطبيق، الذي أضافت إليه الشركة أمس ضوابط جديدة لوقت الشاشة، وشراء الألعاب؛ حتى يتمكن الآباء من إدارة وقت اللعب لأطفالهم على نحو أفضل أثناء التنقل.

وإلى جانب القدرة الحالية على تعيين مقدار الوقت الذي يمكن للأطفال اللعب فيه على أجهزة إكس بوكس الخاصة بهم، وإدارته، يمكن للأبوين الآن أيضًا استخدام ميزة (الإيقاف المؤقت لوقت الشاشة) Pause Screen Time لحظر الحساب مؤقتًا كحافز لإنهاء الواجبات المنزلية، أو الخروج مع أفراد الأسرة. ويمكن إزالة الحظر في أي وقت عبر التطبيق أو إيقاف تشغيله تلقائيًا في نهاية اليوم. وإذا حاول الحساب المحظور تشغيل أي شيء أثناء تشغيل الحظر، فسيظهر لهم إشعار يبلغهم بأن وقت الشاشة قد انتهى.

وأضافت مايكروسوفت أيضًا بعض عناصر التحكم في عمليات الشراء التي كانت متوفرة سابقًا مباشرة على أجهزة (إكس بوكس)، وأجهزة الحاسوب. ومع تشغيل إعداد (اسأل للشراء) Ask to Buy في تطبيق Xbox Family Settings ، وعندما يَهمّ الطفل بشراء شيء ما من متجر Xbox Marketplace، سيُرسل إشعار إلى الأبوين في التطبيق يمكنهم من خلاله قراءة المزيد عن اللعبة والموافقة على الشراء. وعند تشغيل الإعداد لحساب ما، ستتم فقط عمليات الشراء التي تتم باستخدام بطاقة هدايا، أو رصيد الحساب المتبقي دون موافقة.

هذا؛ ويتوفر تطبيق Xbox Family Settings للتنزيل الآن على نظامي أندرويد، و iOS.