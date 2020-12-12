فاطمة أيت طالب - دبي - أخبار ديسمبر 11, 2020 605 هيونداي تستحوذ على شركة Boston Dynamics للروبوتات بمقابل مليار ومئة مليون دولار ???? هيونداي تستهدف التقنيات وبراءات الاختراع للشركة والعمل على الذكاء الاصطناعي وتطويره.

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