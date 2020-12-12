شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كم يبلغ طول فيديوهات Reels ولمتى تستمر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد Reels هى مقاطع فيديو قصيرة على انستجرام، لا تختلف عن مقاطع فيديو TikTok، إذ يمكن للمستخدمين تحميل مقاطع فيديو تتضمن تأثيرات موسيقية وفيديو لمشاركتها مع أصدقائهم ومتابعيهم، لكن قد لا يعرف الكثير من المستخدمين مدة بقاء الـReels وكم تبلغ مدتها.

كم يبلغ طول فيديوهات Reels ؟

يمكن أن يبلغ طول Reels نحو 15 أو 30 ثانية، وبشكل افتراضى، يبلغ طول انستجرام Reels نحو 15 ثانية، ولتغيير ذلك، تضغط على "15" على الجانب الأيسر من الشاشة قبل البدء فى التسجيل، ويمكنك التبديل بين 15 و 30 ثانية مباشرة حتى تبدأ التسجيل، ولكن بعد أن تبدأ، يتم قفله بالطول المحدد.

كيف يقارن طول Reels بتطبيقات الفيديو الأخرى؟

تهدف انستجرام إلى أن تكون Reels موجزة، لذا فهى أقصر من معظم تنسيقات فيديو إنستجرام الأخرى، إذ يمكن أن يصل طول مقاطع فيديو إنستجرام العادية إلى دقيقة واحدة، ويمكن أن تصل مدة مقاطع فيديو IGTV إلى 15 دقيقة، ويمكن أن تصل مقاطع فيديو البث المباشر إلى ساعة.

تعد Reels أيضًا أقصر من منصات الفيديو القصيرة الرئيسية الأخرى، بما فى ذلك TikTok و Snapchat Spotlight ، وكلاهما يتيح لك تسجيل مقاطع الفيديو مرتين - حتى دقيقة واحدة.