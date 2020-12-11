كافيار تبيع نسخة من ‏iPhone 12 Pro‎‏ مع قطعة من كنزة جوبز

دبي - يزن راشد - أطلقت (كافيار) Caviar – الشركة الروسية المتخصصة في إطلاق نسخ فاخرة وباهظة الثمن من الهواتف الذكية الرائدة – نسخة جديدة من هاتفي (آيفون 12 برو) iPhone 12 Pro، و(آيفون 12 برو ماكس).

وتحاكي النسخة الجديدة من هواتف آيفون تصميم هاتف (آيفون 4) – الذي أُطلق مطلع عام 2010، وعُدَّ أفضل هواتف الشركة. وهي تحمل اسم iPhone 12 Pro Jobs 4، و iPhone 12 Pro Max Jobs 4، ولكن الهاتفين يقدمان المواصفات ذاتها لهواتف آيفون 12 الجديدة.

ويُشار إلى أن مؤسس شركة آبل، ورئيسها التنفيذي السابق (ستيف جوبز) كان مشهورًا بزيه الذي كان مكونًا دائمًا من الكنزة ذات الياقة المدورة، وسراويل الجينز، والحذاء الرياضي.

ويحتوي شعار آبل على ظهر هاتفي iPhone 12 Pro Jobs 4، و iPhone 12 Pro Max Jobs 4 قطعة صغيرة من كنزة جوبز. وتأتي الهواتف بثلاثة طُرز، إحداها هي النسخة الذهبية التي تأتي مع شعار وإطار من الذهب بعيار 18 قيراطًا. ويبدأ سعر هذا الطراز من 8,910 دولار أمريكي.

ويتوفر الطراز الأرخص من الهواتف، وهي Jobs 4 Black، بسعر يبدأ من 6,490 دولار أمريكي، وهي أيضًا – مثل النسخة الذهبية Jobs 4 Gold – مصنوعة من مادة التيتانيوم. وتأتي النسخة البيضاء Jobs 4 White بسعر يبدأ من 7,060 دولار أمريكي. وهناك أيضًا طراز إضافي اسمه Steve Jobs 1st، مع ظهر باللون الفضي مصنوع من التيتانيوم، ولكن الجزء السفلي من الظهر أسود اللون. وهو يأتي بسعر يبدأ من 7,030 دولارًا أمريكيًا.

وقالت (كافيار): إنها ستصنع 10 وحدات فقط من كل طراز.

وبالإضافة إلى الهواتف، أعلنت الشركة عن بيع 30 زوجًا من الحذاء الرياضي New Balance 991 الذي اشتهر جوبز بارتدائه. وتحتوي الأحذية أيضًا قطعًا من كنزة جوبز، بالإضافة إلى لوحة من التيتانيوم مع العبارة الشهيرة “فكر بطريقة مختلفة”. ويُباع زوج الأحذية الواحد بسعر 1,830 دولارًا أمريكيًا.