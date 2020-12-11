شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تعيد ماسح بصمات الأصابع لهواتف أيفون.. اعرف ليه والان مع تفاصيل الخبر
وأشار موقع 9to5Mac الشهير إلى "أن أبل طرحت استطلاعات للرأي وسط مستخدمي هواتفها الذكية، لمعرفة فيما إذا كان المستخدمون راضين عن آلية عمل ميزة التعرف على الوجوه (Face ID) الموجودة في أجهزتهم، وهل تؤدي هذه الميزة الهدف المرجو منها في فك قفل الشاشة لحماية بيانات الهواتف".
ويعتقد الخبراء في الموقع أن آراء المستخدمين قد تدفع أبل لإعادة ميزة ماسح بصمات الأصابع لهواتفها بعد أن أزالتها منذ عام 2017 مع طرح أجهزة iPhone X، وخصوصا أن العديد من مستخدمي هواتف آيفون اشتكوا من أن ميزة Face ID في أجهزتهم تتسبب لهم ببعض المتاعب أحيانا ولا تتعرف على وجوههم أثناء ارتدائهم الكمامات، ما يضطرهم لإدخال كلمة المرور لفك قفل الشاشة في تلك الحالات.
وغالبا ما تجري أبل مثل هذا النوع من استطلاعات الرأي لمعرفة آراء مستخدمي أجهزتها لتستفيد منها في تطوير أجهزة جديدة، وربما قد يؤثر استطلاع الرأي الذي تحدث عنه موقع 9to5Mac أيضا في تطوير هواتف iPhone 13 المنتظرة.
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