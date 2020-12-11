شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف يعمل التاكسى الطائر ذاتى القيادة.. مسؤول يجيب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد التكنولوجيا تطوراً مذهلاً على مستوى العالم سواء للخدمات الرقمية أو دخول الجيل الخامس للمحمول، والذى يعطى سرعات خارقة فى نقل البيانات وانتشار إنترنت الأشياء، وهو ما يساهم فى توصيل الآلات بعضها لبعض، فمصطلح ليس هناك مستحيل يمكن أن نطلقه على التكنولوجيا التى صنعت كل شىء يسهل حياة البشر.

ففى معرض جيتكس دبى، تم عرض التاكسى الطائر وهو أشبه بالطائرة جذبت الزوار لمعرفة موعد تطبيقها وكيف تعمل وعدد ركابها، وعلق الدكتور أحمد بن على، النائب الأول للرئيس للاتصال المؤسسى فى "مجموعة اتصالات" قائلا: "التاكسى الطائر يعرض لأول مرة خارج الولايات المتحدة الأمريكية والتاكسى ذاتى القيادة، يسع 4 أشخاص فقط، ويعمل عبر تقنية الجيل الخامس".

وأضاف بن على لـ"الخليج 365": "يعمل التاكسي الطائر بالطاقة كهربائية، ولكنه مازال غير مصرحا باستخدامه عالمياً وفقاً للقوانين الدولية، ولكنه استخدم في الولايات المتحدة الأمريكية للعرض فقط".

واستضافت فعاليات معرض جيتكس في دورته الـ40 بمركز دبي التجاري العالمي 1200 شركة من 60 دولة، وبمشاركة عمالقة صناعة التقنيات من حول العالم، كذلك مشاركة 350 متحدث في الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية وتكنولوجيا المال ومستقبل التعليم والصحة ومستقبل العمل عن بعد .

وشهد المعرض عرض تقنيات وتطبيقات 5G والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، كذلك أشهر الروبوتات العالمية وتقنية البلوكتشين، كما استعرضت حكومة دبي الذكية أحدث تقنياتها في هذا الاتجاه لخدمة المواطنين.