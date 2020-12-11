شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 نصائح لحل مشكلة ارتفاع صوت جهاز الكمبيوتر.. جربها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع استمرار استخدام الكمبيوتر، قد تبدأ المراوح فى إصدار ضوضاء عالية، ويمكن أن يحدث بسبب عدة أسباب بدءا من الإجهاد المفرط لوحدة المعالجة المركزية للكمبيوتر، مرورا بضبط الإعدادات المحددة، وصولا إلى نوع الكمبيوتر نفسه، وفيما يلى كيفية إصلاح مروحة الكمبيوتر وإصدارها لأى صوت عالٍ، ويفما يلى طريقة إصلاح مروحة الكمبيوتر:

كما هو الحال مع أي شيء آخر، فإن أفضل علاج لمروحة الكمبيوتر الصاخبة هو منعها من الارتفاع في المقام الأول، لكن هذا ليس ممكنًا دائمًا، في لكن عليك تجربة هذه النصائح لتهدئة مروحة الكمبيوتر:

نظف المروحة:

كلما زاد استخدامك لجهاز الكمبيوتر، زاد الغبار بالداخل، لذا يجب أن يؤدى استخدام بخاخات الهواء المضغوط (المتوفرة لدى معظم تجار التجزئة للإلكترونيات) إلى تنظيف الغبار وأي شيء آخر لا ينتمي إليه.

حرِّك موضع الكمبيوتر لمنع العوائق وزيادة تدفق الهواء:

من المهم التأكد من أن فتحات جهاز الكمبيوتر الخاص بك لا يعيقها أي شيء، وخاصة الأقمشة والعناصر الأخرى التي قد تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الكمبيوتر، ومن الأفضل استخدام جهاز الكمبيوتر الخاص بك على سطح مستوى وثابت للسماح بتدفق الهواء دون انقطاع.

وإذا كان جهاز الكمبيوتر الخاص بك داخل مساحة مغلقة، مثل خزانة مكتب، فمن الأفضل لك إخراجه، بحيث يتدفق الهواء بحرية عبر المراوح.

استخدم برنامج التحكم في المروحة:

تتوفر العديد من الخيارات المختلفة لبرنامج التحكم في المروحة، مثل Speedfan، إذ تحاول هذه البرامج التحكم في سرعة مروحة الكمبيوتر دون العبث بأي إعدادات أخرى، ومع ذلك، ضع في اعتبارك أن هذا النوع من البرامج له تطبيقات محدودة وقد لا يعمل مع نوع الكمبيوتر الخاص بك.

استخدم أداة Task Manager أو Force Quit لإغلاق أي برامج غير ضرورية

إذا كانت هناك أي برامج تعمل في الخلفية أثناء العمل على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، فقد يتسبب ذلك في تشغيل مراوح الكمبيوتر بصوت عالٍ، لذا استخدم وظيفة "إنهاء المهمة" في إدارة المهام على جهاز كمبيوتر أو فرض إنهاء البرامج على جهاز Mac لإغلاق أي برامج غير مرغوب فيها وزيادة أداء جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

استبدل مراوح الكمبيوتر:

إذا لم تساعدك أي من الخطوات المذكورة أعلاه واستنفدت جميع الخيارات الأخرى، فقد يكون الوقت قد حان لاستبدال مراوح جهاز الكمبيوتر الخاص بك، وقد يؤدي هذا إلى إبطال الضمان ولكنه قد يحل مشكلتك، واعتمادًا على ما يحتاج إلى استبداله على وجه التحديد.

من أجل الحصول على أفضل صفقة ممكنة، تأكد من إجراء البحث في وقت مبكر وتأكد من أن المراوح التى تحاول استبدالها بحاجة بالفعل إلى التغيير.