شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وكالة الفضاء الروسية توافق على تطوير روبوتات فضائية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن يفجيني دودوروف، المدير التنفيذي لشركة "تقنية أندرويد"، أن مؤسسة "روس كوسموس" قد صادقت على "خارطة طريق" لتطوير برنامج الروبوتات الفضائية في المستقبل القريب، وقال دودوروف في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، لقد صادق دميتري روغوزين، مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" على "خارطة طريق" تطوير الروبوتات الفضائية للسنوات المقبلة، في شهر أغسطس عام 2020 ". وأضاف، الخطوة الثانية في هذا البرنامج ستكون المصادقة على مرحلة سنوات 2030-2035 .

وأشار المتحدث، إلى أنه في إطار البرنامج المعتمد سنعمل على إنتاج روبوت Teledroid لأداء مهام في الفضاء المفتوح. وأما بموجب المرحلة التالية 2030 -2035 سنضع خطة شاملة تتضمن مهمام فضائية بعيدة المدى لروبوتات تستخدم في المحطة الفضائية الروسية الجديدة والقمر والمريخ.

ووفقا له، سيساعد هذا البرنامج على إنشاء قسم خاص للروبوتات تحت إشراف المجلس العلمي والتقني في برنامج الدراسات الفضائية والتطبيقية والتجارب على متن المركبات الفضائية الروسية المأهولة والقطاع الروسي في المحطة الفضائية الدولية.

وتجدر الإشارة، إلى أن روبوت "فيودور" الذي عمل على متن المحطة الفضائية الدولية عام 2019 هو من إنتاج شركة "تقنية أندرويد" Android Technology الروسية.