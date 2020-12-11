شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روبوتات بريشة رسام وغياب الروبوت صوفيا عن معرض جيتكس بدبى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض مشاركون في الدورة 40 لمعرض جيتكس دبي روبوتات بريشة فنان تقوم بالرسم جذبت الزوار الذين تنافسوا على رسم صورهم الشخصية، بالجلوس أمام الروبوت الذي يرسمهم بشكل واقعي تمام مثلما يقوم فناني الرسم، وشهد المعرض عرض نماذج لروبوتات ترقص وأخرى تقدم القهوة إضافة إلى روبوتات شهيرة مثل جان وادرين، لكن ولأول مرة تغيب الروبوت العالمي الشهير صوفيا عن الحدث الأكبر في الشرق الأوسط المتخصص في التكنولوجيا لأسباب ربما خاصة بجائحة كوفيد 19، حيث شارك في دورة هذا العام 1200 شركة مقارنة بنحو 4000 شركة سنويا لظروف التباعد الاجتماعى.

وشهد المعرض إجراءات احترازية، مشددة من أجبار المشاركين على ارتداد الكمامات و الالتزام بالتباعد الاجتماعى، حتى أن بعض الأجنحة خصصت روبوتات لتحذير المشاركين المخالفين بالالتزام بارتداء الكمامات خال تنزيلها عن الوجه.

واستضافت فعاليات معرض جيتكس في دورته الـ40 بمركز دبي التجاري العالمي 1200 شركة من 60 دولة، وبمشاركة عمالقة صناعة التقنيات من حول العالم، كذلك مشاركة 350 متحدث في الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية وتكنولوجيا المال ومستقبل التعليم والصحة ومستقبل العمل عن بعد .

وشهد المعرض عرض تقنيات وتطبيقات 5G والذكاء الاصطناعى وإنترنت الأشياء، كذلك أشهر الروبوتات العالمية وتقنية البلوكتشين، كما استعرضت حكومة دبي الذكية أحدث تقنياتها في هذا الاتجاه لخدمة المواطنين.