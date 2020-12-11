شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انستجرام Reels يحصل على ميزة التسوق.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ تطبيق انستجرام لمشاركة الصور المملوك لفيس بوك في إضافة دعم للتسوق من خلال Reels والتي تتيح للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو قصيرة، حيث قال انستجرام إن الميزة الجديدة يتم طرحها عالميًا لـ Reels، والتي تنضم الآن إلى Feed وStories وLive وIGTV كمكان للتسوق من داخل تطبيق انستجرام.

وبحسب موقع TOI الهندى، فباستخدام هذه الميزة، ستحصل الشركات والمبدعين على الدعم لتضمين علامات منتجاتهم على Reels، وستعرض Reels التي تعرض المنتجات تسمية توضيحية "عرض المنتجات" في الجزء السفلي والتي يمكن للمشاهدين النقر عليها لاستكشاف المنتجات المميزة وشرائها وحفظها.

وبالإضافة إلى ذلك، سيكون هناك خيار لإضافة علامة "محتوى مرتبط بعلامة تجارية" لمنشئي المحتوى لجعلها أكثر شفافية للمشاهدين للتمييز بين التوصيات المدفوعة والحقيقية، وكل من التسوق والبكرات هما السمتان اللتان حصلت على دفعة مستمرة من الشركة.

يذكر أنه قبل أقل من شهر، أضاف انستجرام علامات تبويب جديدة - تسمى Reels and Shop - على الشاشة الرئيسية لتطبيقه، كما تمت إضافة كلتا علامتي التبويب الجديدتين على الشاشة الرئيسية لتسهيل اكتشاف المستخدم للمحتوى الجديد وكذلك التسوق من خلال التطبيق، وقال انستجرام أثناء الإعلان عن هذه الميزات: "نحن لا نتعامل مع هذه التغييرات باستخفاف - لم نحدّث شاشة انستجرام الرئيسية بشكل كبير منذ فترة طويلة".