شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روبوتات ترقص وتحاكى العقل البشرى بمعرض جيتكس دبى للتقنية..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الذكاء الاصطناعى وصنع الآلات تقدماً كبيراً حول العالم، لتسهيل حياة البشر واعتماد العديد من الخدمات عليها بجميع القطاعات خاصة في المدن الذكية، وظهور روبوتات تقوم بمهام البشر وتحاكى العقل البشرى، خلال معرض جيتكس دبى للتقنية، تنافست الشركات المشاركة بعرض نماذج متقدمة من الروبوتات منها من يقوم بإعداد القهوة وآخر يتحدث للمشاركين وروبوت الطوارئ.

وشهد المعرض، أيضا عرض نماذج ترفيهية للروبوتات ترقص على أنغام الموسيقى، إضافة إلى روبوت حراسة على هيئة كلب.

ويعرف الذكاء الاصطناعى بأنه علم وهندسة صنع آلات والذكاء الذى تبديه الآلات والبرامج بما يحاكى القدرات الذهنية البشرية وأنماط عملها، مثل القدرة على التعلم والاستنتاج ورد الفعل على أوضاع تبرمج في الآلة، كما أنه يعنى بكيفية صنع حواسيب وبرامج قادرة على اتخاذ سلوك ذكى.

وتتسابق كبرى شركات التكنولوجيا فى العالم فى تطوير حلول وتطبيقات وتقنيات للذكاء الاصطناعى فضلا عن تطوير الروبوت لمختلف الاستخدامات أو تطوير تقنيات مذهلة تحاكى البشر، فضلا عن قيام شركات مصرية باستخدامه فى العديد من التطبيقات ومنها الكول سنتر.