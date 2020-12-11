شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إعدادات قد تستنزف شحن بطارية الهاتف بسرعة.. احذر منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعاني العديد من مستخدمي الهواتف الذكية من مشكلات نفاد شحن بطاريات أجهزتهم بسرعة رغم أن هذه الأجهزة قد تكون جديدة وبطاريتها بحالة فنية ممتازة، فما الأسباب وراء هذه المشكلات؟

وفي مقابلة صحفية حول هذه المواضيع قال الخبير التقني ومدير معهد تكنولوجيا المعلومات في جامعة Synergy الروسية، ستانيسلاف كوساريوف: "هناك العديد من الإعدادات والتطبيقات التي تعمل في خلفية واجهات التشغيل بالهواتف وتتسبب باستنزاف البطارية دون أن ينتبه المستخدم لهذا الأمر، وضبط هذه الإعدادات بالشكل الصحيح يساهم في الحفاظ على شحن بطارية الهاتف وإطالة عمرها، بل ويساهم في تسريع عمل الهاتف أيضا".

وأضاف الخبير "من أكثر الأمور التي تؤثر على سرعة نفاد شحن البطارية في الهاتف هي إعدادات تحديد الموقع الجغرافي وإعدادات البلوتوث وإعدادات ميزة الدفع الإلكتروني عبر ميزة NFC، يفضل أن نوقف تفعيل هذه الميزات في الهاتف بشكل دائم، ونفعلها عند الحاجة لاستعمالها فقط.. وكذلك يجب الانتباه لإعدادات شبكات الـ wifi في الهاتف، فعند تفعيل هذه الإعدادات يقوم الجهاز بالبحث بشكل مستمر عن إشارات هذه الشبكات ليتصل بها ما يستنزف شحن البطارية بسرعة ".

وأوصى الخبير أصحاب الهواتف الذكية بالانتباه إلى إعدادات شاشات هواتفهم أيضا، فمعدل السطوع العالي للشاشة في تلك الأجهزة يسرع من نفاد الشحن فيها، كما نوه بضرورة توقيف عمل التطبيقات التي تعمل خلفية شاشة التشغيل في الهواتف في حال لم يكن المستخدم بحاجة لها، فعمل هذه التطبيقات قد يؤثر على سرعة أداء الهاتف ومعدل الشحن فيه.