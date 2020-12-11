تكنولوجيا: افتتاح مزرعة رأسية ضخمة فى الدنمارك تعتمد على الروبوتات لنقل البذور.. فيديو

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أندرس ريمان المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Nordic Harvest، عن افتتاح مشروع مزرعة رأسية فى كوبنهاجن، مشيرا إلى أن هذا المشروع أحد أكبر المزارع الرأسية فى أوروبا، وقال ريمان: "توهج أرجواني يشع في الصناديق المكدسة حيث سينمو الخس والأعشاب واللفت قريبا"، وفقا لما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأضاف المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Nordic Harvest أنه "في واحدة من أكبر المزارع العمودية في أوروبا والتى تم افتتاحها أخيرا فى مستودع في منطقة صناعية في كوبنهاجن، يوجد 14 طبقة من الرفوف ترتفع من الأرض إلى السقف في حظيرة ضخمة تبلغ مساحتها 7000 متر مربع تستخدمها الشركة الدنماركية الناشئة نورديك هارفست".

وأكد أن ما يميز المشروع هو عدد مرات الحصاد، موضحا: "سيتم حصاد المحاصيل المزروعة هنا 15 مرة فى السنة، على الرغم من عدم رؤية التربة أو ضوء النهار، تضاء على مدار الساعة بواسطة 20.000 مصباح LED متخصص، وفي هذه المزرعة المستقبلية تنقل الروبوتات الصغيرة صواني البذور من الممر إلى الممر"، وذلك وفقًا لتقرير مصور نشرته وكالة "فرانس برس".



مزرعة عمودية

وأعلن أنه من المقرر حصاد 200 طن من المنتجات في الربع الأول من عام 2021، ونحو 1000 طن سنويا عندما تعمل المزرعة بالكامل بحلول نهاية عام 2021، وشدد ريمان على الفوائد البيئية لمزرعته، حيث يزرع المنتج بالقرب من المستهلكين ولا يتم استخدام المبيدات، قائلا "تتميز المزرعة العمودية بعدم الإضرار بالبيئة عن طريق إعادة تدوير كل المياه والتغذية أو الأسمدة".