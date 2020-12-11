شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مهندس سابق بالشركة: أبل استغرقت أربع سنوات لإطلاق سماعات AirPods Max والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استغرقت شركة أبل أربع سنوات لإطلاق سماعات AirPods Max حسبما زعم مهندس سابق بالشركة، حيث قال إن شركة أبل كانت تعمل على تطوير السماعات على مدار السنوات الأربع الماضية، ووفقًا لتقرير صادر عن Apple Insider، كشف مهندس سابق في الشركة يدعى Dinesh Dave عن التفاصيل على تويتر.

وقد عمل ديف لدى شركة أبل بين يونيو 2014 وفبراير 2018، ومن المثير للاهتمام أن التقرير يشير إلى أن تطوير سماعات الرأس بدأ جنبًا إلى جنب مع AirPods الأصلية، وقد أطلقت شركة آبل أول سماعات أذن AirPods Bluetooth في ديسمبر 2016.

وتشير حقيقة استمرار أبل في استخدام نفس العلامة التجارية AirPods لسماعات الرأس فوق الأذن إلى أن أبل قد خططت لكل شيء في المستقبل، وتوفر AirPods Max محركًا ديناميكيًا من تصميم أبل بحجم 40 ملم ومجهز بشريحة H1 من تصميم أبل في كل أذن.

وتقول أبل أن AirPods Max تتميز بتصميم صوتي مخصص، ورقائق H1، وبرامج متقدمة لتشغيل الصوت الحسابي، لتحسين تجربة الاستماع، هناك أوضاع مثل Adaptive EQ وActive Noise Cancellation وTransparency mode والصوت المكاني.

وتدعي شركة أبل أن عمر البطارية يصل إلى 20 ساعة مع تمكين إلغاء الضوضاء النشط والصوت المكاني، وتأتي AirPods Max مع حافظة ذكية ناعمة تضع AirPods Max في حالة طاقة منخفضة للغاية تساعد في الحفاظ على شحن البطارية عند عدم استخدامها.