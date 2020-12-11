شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تطور تقنيات جديدة لتفادى الحوادث أثناء إطلاق صواريخ الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية أن خبراءها تمكنوا من تطوير شبكات عصبية خاصة تساهم فى اكتشاف الحالات الطارئة التى تحدث عند إطلاق صواريخ الفضاء، بحسب موقع روسيا اليوم.

وأشار مقال نشرته المجلة التابعة لمركز تدريب رواد الفضاء في روسيا إلى أن الخبراء فى معهد تسينماش، التابع لروسكوسموس، تمكنوا من تطوير شبكات عصبية إلكترونية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، مهمتها اكتشاف المواقف والحالات غير الاعتيادية التي تحدث أثناء تنفيذ عمليات إطلاق الصواريخ الفضائية".

وأوضح المقال أن الدافع وراء تطوير هذا النوع من الشبكات كان الحادث الذى تعرض له سابقا صاروخ Soyuz-FG ومركبة Soyuz MS-10 الفضائية المأهولة فى 11 أكتوبر 2018، حيث انفصل حينها أحد معززات الدفع الجانبية للصاروخ بصورة غير اعتيادية واصطدم بجسم الصاروخ الرئيسي، ما تسبب بإيقاف المهمة حينها لتعود المركبة مع الرواد إلى الأرض.

ولتطوير الشبكات المذكورة استخدم الخبراء الروس البيانات التي جمعت خلال ست عمليات إطلاق ناجحة لصواريخ Soyuz-FG الفضائية، والتي اعتمد كل صاروخ خلالها أثناء مهمته على 4 معززات دفع جانبية، وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الخبراء في معهد "تسينماش" اختبروا هذه التقنيات أثناء عمليات إطلاق صواريخ Soyuz MS-13 و Soyuz MS-15 التي جرت عام 2019.