شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علبة أيفون 13 لن تضم أى شيء بداخلها.. حتى كابل Lightning والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت شركة أبل بالفعل بإزالة محول الشحن وسماعات الأذن من داخل صندوق iPhone 12، لكن اتضح أن أبل قد تزيل المزيد من الملحقات، كذلك فقد تُدرج أبل كلاً من Touch ID وFace ID فى هاتف أيفون المقبل أو ما قد يعرف بـ أيفون 13.
وبحسب موقع TOI الهندى، تجرى أبل استطلاعًا لمستخدمى iPhone 12 وتطرح عليهم عدة أسئلة حول التجربة الإجمالية والتغييرات التى قد يرغبون بها، وعند الحديث عن الملحقات، قد تقوم أبل بإزالة كابل USB-C-to-Lightning للشحن ونقل البيانات من علبة أجهزة أيفون المستقبلية، كما قد تزيل أيضًا أداة إخراج بطاقة SIM الصغيرة وملصقات أبل.
وتفكر أبل بجدية فى الحصول على تعليقات حقيقية حول Face ID، ووفقًا للتقرير، كان أحد الأسئلة، إذا كان المستخدم غير راضٍ عن Face ID لأسباب مثل: مخاوف تتعلق بالأمان أو الخصوصية؛ لا أرغب فى التقاط هاتفى لاستخدام Face ID؛ أداء بطيء لا يكتشف وجهى فى جميع المواقف (مثل الإضاءة المنخفضة، الزوايا المختلفة، الاستلقاء، ارتداء النظارات الشمسية)؛ أنا أفضل Touch ID؛ غير موثوق لا يفتح دائمًا جهاز iPhone؛ آخر؛ غير متأكد.
حتى إذا كانت أبل تفكر فى استعادة Touch ID، فقد تقدم أبل ماسحًا ضوئيًا لبصمات الأصابع وليس زر القائمة الرئيسية بالكامل.
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