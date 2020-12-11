شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أدوبى تصدر آخر تحديث على الإطلاق لبرنامج Flash والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت أدوبي التحديث النهائي لمكونها الإضافي Flash Player، قبل أسابيع من التقاعد الرسمي لبرنامج Flash، وكما هو مذكور على موقع أدوبي، شهد يوم أمس آخر تحديث لبرنامج Flash خارج الصين، والذي يحتوي على إصدار منفصل من البرنامج، وستتوقف أدوبي عن دعم Flash في 31 ديسمبر 2020، وستحظر تشغيل محتوى Flash في 12 يناير 2021.

وبحسب موقع The Verge الأمريكى، فقد قدمت أدوبي وداعًا موجزًا، حيث قالت: "نريد أن نتوقف لحظة لشكر جميع عملائنا والمطورين الذين استخدموا وأنشأوا محتوى Flash Player المذهل على مدى العقدين الماضيين، ونحن فخورون بأن Flash كان له دور حاسم في تطوير محتوى الويب عبر الرسوم المتحركة والتفاعل والصوت والفيديو، نحن متحمسون للمساعدة في قيادة الحقبة التالية من التجارب الرقمية ".

وكان Flash في حالة توقف عن العمل منذ عام 2017 عندما أعلنت أدوبي أنها ستنهي الدعم أخيرًا، وتم بالفعل التخلص التدريجي من Flash في متصفحات الويب الرئيسية، وقد حثت أدوبي المطورين في عام 2015 على التبديل إلى معايير أحدث مثل HTML5".

وكانت هناك أسباب وجيهة لتعطيل Flash، بما في ذلك الثغرات الأمنية المتكررة والمتعددة، لكنها هددت بقاء عدد لا يحصى من الألعاب والرسوم المتحركة القديمة - وهي مشكلة بالنسبة للمحافظين على الويب وأي شخص يتذكر باعتزاز منصات مثل Newgrounds".

ولحسن الحظ، شهدنا جهودًا عديدة لإبقاء وسائط الفلاش حية، وسيمكن محاكي مفتوح المصدر يسمى Ruffle ملفات Flash القديمة من خلال تطبيق سطح المكتب أو متصفح الويب، ويستخدم Internet Archive Ruffle للحفاظ على أكثر من 1000 لعبة ورسوم متحركة على موقعه.

وقد ودخلت بوابة Flash الضخمة Kongregate شراكة مع متحف للحفاظ على مكتبتها الخاصة بالمشاريع لكن أدوبي على وشك أن تقول وداعًا أخيرًا للأبد.