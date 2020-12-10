تكنولوجيا: مايكروسوفت تطور برنامجا يتعقب الموظفين المتكاسلين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشارت سجلات مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في الولايات المتحدة إلى أن شركة مايكروسوفت لديها برنامج جديد يتيح لأصحاب العمل مراقبة لغة الجسد لدى أفراد طاقم العمل وكذلك تعابير وجوههم أثناء المقابلات التي تجري افتراضيًا أو وجهًا لوجه.
ويعطي البرنامج "علامة إنتاجية" رقمية من 800 درجة للشركات ككل، حسبما قالت صحيفة نيويورك بوست في موقعها الإلكتروني، ويتجسس البرنامج بشكل أساسي على أجهزة كمبيوتر المكتب لإعطاء المديرين اطلاعًا على النشاط على مستوى الشركة، وبالتالي معرفة ما هي الأجهزة التي يستخدمها الموظفون وكم عدد الاجتماعات التي يحضرونها على مايكروسوفت تيمز، وعدد الساعات التي يقضونها على مايكروسوفت أوفيس وسكاي بي.
ويخضع البريد الإلكتروني للتدقيق إلى حد ما وتخضع الاجتماعات الحية أو الافتراضية للرقابة لتعقب لغة الجسد وتعابير الوجه والتفاعل في الاجتماع بما يعاكس النظر للأسفل إلى هاتفك.
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