شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما الذى يحمله تحديث أيفون iOS 14.3 الجديد للمستخدمين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد شركة أبل لطرح ترقية ضخمة لهواتف أيفون الأسبوع المقبل، حيث سيساعد هذا التحديث في الحفاظ على لياقتك، حيث سيصل تحديث iOS 14.3 الجديد في غضون أيام قليلة، لذا تحقق من هاتفك المحمول بانتظام.

وبحسب موقع thesun البريطانى، فمن المنتظر أن تطلق أبل خدمتها الجديدة دFitness +، والتى تعد خدمة جديدة كشفت عنها أبل في سبتمبر خلال حدث افتراضي تم تسجيله في مقرها الرئيسي في كاليفورنيا، وفي هذا الشهر، يفرض التطبيق رسومًا شهرية على المستخدمين مقابل إجراءات التمرين المخصصة والتتبع الصحي المفصل.

وتقول أبل إنها تقدم "تدريبات على مستوى عالمي من قبل أفضل المدربين في العالم"، ويتم تحقيق تتبع الصحة باستخدام بيانات من Apple Watch وتطبيق الصحة من أبل، ومن المقرر إطلاق الخدمة في 14 ديسمبر - لكنها ليست مجانية.

وتكلف الخدمة 9.99 جنيهًا إسترلينيًا / 9.99 دولارًا شهريًا أو 79.99 جنيهًا إسترلينيًا / 79.99 دولارًا للاشتراك لمدة عام، وقالت شركة آبل إن أولئك الذين يمتلكون بالفعل ساعة آبل سيحصلون على شهر مجاني من الخدمة لتجربتها.

وتنشئ لك الخدمة روتينا مخصصًا للياقة البدنية استنادًا إلى البيانات التي تجمعها ساعتك، بالإضافة إلى تطبيقات مثل Apple Health، وتعمل Fitness + على معالجة البيانات ثم تقديم تمارين افتراضية لك عبر جهاز iPhone أو iPad أو Apple TV.