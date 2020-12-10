تكنولوجيا: لعبة Cyberpunk 2077 تضيف تحذيرًا لفئة معينة من لاعبيها.. اعرف التفاصيل

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وبحسب وكالة سبوتنيك، فتفيد معلومات المختصين بأن بعض المشاهد في اللعبة قد تكون سببا بنوبات الصرعK وفي الوقت الحالي، يعمل متخصصو الشركة على عمل وضع خاص يمكن أن يساهم في حل هذه المشكلة، ولوحظ أن الخطر الرئيسي للاعبين المعرضين للإصابة بالصرع يتمثل في المهمات في الفضاء الافتراضي والتي تسمى "brayndans".
وتدور أحداث لعبة "Cyberpunk 2077" في أجواء مستقبلية داخل مدينة "نايت" المفتوحة للعالم الفاسد الذي تحكمه الشركات، ويقوم اللاعب فيها باستخدام أسلحة متعددة ومتطورة، كما يتاح لللاعبين نهايات متعددة في إمكانهم أن يفتحوا قفلها.
ومن مفاجآت اللعبة مشاركة الممثل الأمريكي، كيانو ريفز، في أحداث اللعبة بشخصية تدعى "جوني سيلفر هيد"، والتي يمكن لللاعبين التحكم بها في نقاط معينة من مغامرة الفيديو المثيرة.
وستتوافر لعبة "Cyberpunk 2077" لأجهزة الكمبيوتر الشخصية، وأجهزة "بلاس ستيشن 4" ومنصة "غوغل ستاديا"، وجهاز "إكس بوكس وان"، إضافة إلى أجهزة "بلاي ستيشن 5" و"إكس بوكس سيريز".
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