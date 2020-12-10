شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه ملفات الـ"كوكيز" وما هى فائدتها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وكالة مراقبة خصوصية البيانات فى فرنسا CNIL، اليوم، إنها فرضت غرامة على وحدتين من جوجل بقيمة إجمالية قدرها 100 مليون يورو، بجانب تغريم شركة تابعة لأمازون بقيمة 35 مليون يورو بسبب ملفات تعريف الارتباط الإعلانية "الكوكيز".

وربما تكون سمعت عن مصطلح الكوكيز كثيراً ورأيته في مختلف مواقع الإنترنت التي تخبرك بأنها تستخدم الكوكيز لكن دون أن تعرف الكثير عنه، حيث إن ملفات الكوكيز تكون مسئولة عن حفظ بياناتنا في المواقع التى سبق وأن زورناها من قبل بما في ذلك تفاصيل الدخول من البريد الإلكترونى وكلمة السر، كما أنها تتيح للمسوقين تتبع المستخدم وفهم سلوكه خلال تصفح الإنترنت، لدفع الإعلانات الموجهة خصيصاً له فى واجهة المواقع المختلفة، وفيما يلى كل ما تريد معرفته عنها:

- ملفات الكوكيز:

تعرف أيضًا بسجل التتبع أو سجل المتصفح هو قطعة نصية صغيرة مخزنة على جهاز كمبيوتر المستخدم من قبل المتصفح، وعادة تتكون من بعض المعلومات مثل تفضيلات المستخدم، محتويات عربة التسوق، أو غيرها من البيانات التى تستخدمها المواقع الإلكترونية.

وتعد الكوكيز مصممة لتكون آلية موثوقة لمواقع الإنترنت كي تتذكر معلومات مثل الأمور المفضلة لديك على هذا الموقع، فهي تحفظ نشاط التصفح لديك مثل الضغط على أزرار معينة أو تسجيل الدخول أو تدوين أي من الصفحات قمت بزيارتها في الماضي، وتتيح معظم برامج التصفح الحديثة للمستخدمين أن يقرروا قبول ملفات الكوكيز، والإطار الزمني للاحتفاظ بها، ولكن رفض الكوكيز يجعل بعض المواقع غير صالحة للاستعمال.

فعلى سبيل المثال، لا تعمل عربات التسوق الإلكترونى أو أنظمة الدخول المصممة باستخدام الكوكيز في حالة تعطيل ملفات الكوكيز، لأن الكوكيز هي التي تخزن معلومات مشترياتك وتحفظها لكي يتذكرها المتصفح، حيث يمكنك أن تترك الأغراض في العربة دون الحاجة إلى البحث عنها مجدداً عندما تخرج من الموقع وتعود إليه لاحقاً لإنهاء عملية الشراء.

هل هي ضارة أم نافعة

هي في الأساس مجرد برمجيات نصية وليست تنفيذية، لذلك لا يمكن تصنفيها على أنها برامج تجسس أو فيروسات، لكن في نفس الوقت فإن الهاكرز قد يستخدموها لسرقة الهويات والمعلومات عند دخول المستخدم لبعض المواقع المشبوهة، إلا أنها لم يتم تصنيفها فى خانة الفيروسات حتى الآن.