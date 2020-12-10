تكنولوجيا: الصين تطلق قمرين صناعيين لرصد ظواهر السماء عالية الطاقة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت الصين اليوم الخميس، قمرين صناعيين للكشف عن موجات الجاذبية، إلى المدار المخطط لهما، وذلك من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان جنوب غربى البلاد.

وذكر مركز شيتشانغ -في بيان- أن القمرين الصناعيين تم إطلاقهما بواسطة صاروخ حامل من طراز "لونج مارش-11" الساعة 4:14 صباح اليوم بتوقيت بكين، حيث سيتم استخدام القمرين لرصد الظواهر السماوية عالية الطاقة مثل انفجارات أشعة جاما لموجات الجاذبية، والإشعاع عالي الطاقة للتدفق الراديوي السريع، وانفجارات أشعة جاما الخاصة، وانفجارات النجم المغناطيسي، ودراسة النجوم النيوترونية والثقوب السوداء وغيرها من البقايا النجمية المضغوطة وعمليات اندماجها.

كما سيرصد القمران أيضا ظواهر الإشعاعات عالية الطاقة في الفضاء، مثل التوهجات الشمسية وومضات أشعة جاما الأرضية وآشعة الإلكترون الأرضية، ما يوفر بيانات رصد للعلماء، وذلك في إطار مشروع الأكاديمية الصينية للعلوم لمراقبة السماء للنظير الكهرومغناطيسي عالي الطاقة لموجات الجاذبية.