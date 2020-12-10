تكنولوجيا: كيفية مشاهدة حدث 2020 Game Awards لمتابعة أفضل الألعاب لهذا العام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تنطلق اليوم فعاليات حدث 2020 Game Awards الذي يأتي بالكثير من العروض الحصرية والمميزة للألعاب، واليوم نقدم لك تفاصيل لمشاهدة فعاليات الحدث والعروض.

يأتي 2020 Game Awards قبل نهاية هذا العام بمجموعة من الإعلانات عن العناوين الجديدة في الألعاب، حيث يستضيف Geoff Keighley الحدث هذا العام.

ومن المقرر أيضاً أن يتم إعلان جوائز هذا العام خلال فعاليات 2020 Game Awards، حيث يتم إعلان الشركات التي حصدت الجوائز للألعاب المقدمة هذا العام، إلى جانب الجوائز المقدمة لصانعي الألعاب والمطوريين عن أفضل الألعاب لهذا العام.

أيضاً يختلف حدث 2020 Game Awards هذا العام عن العام الماضي، حيث ينطلق الحدث هذا العام على شبكة الإنترنت فقط، لذا من المتوقع أن يتم توزيع الجوائز بوتيرة أسرع هذا العام، مع الكشف عن الإعلانات الجديدة للألعاب في مساحة أكبر.

ومن المقرر أن يتاح للمستخدمين متابعة فعاليات 2020 Game Awards على شبكة اليوتيوب الإجتماعية، حيث سيتاح للمستخدمين متابعة توزيع الجوائز، والإعلانات الجديدة للألعاب، كما سيتاح للمستخدمين متابعة الحدث عبر كلاً من Twitch و Twitter و Facebook Live وغيرها من المواقع.

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