تكنولوجيا: هاتف MI 11 المرتقب من شاومي يضم شاشة بآداء أفضل من شاشة IPHONE 12 PRO

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أحدث التقارير التي جاءت عبر Digital Chat Station تفاصيل الشاشة في إصدار شاومي القادم MI 11، كما أكد التقرير على أن الهاتف يأتي بآداء وكفاءة أعلى في الشاشة مقارنة بهاتف IPHONE 12 PRO.

ينطلق هاتف MI 11 وفقاً للتسريبات الجديدة بشاشة OLED مقدمة من سامسونج، بجودة عرض QHD Plus، كما تدعم الشاشة معدل تحديث تكيفي يصل إلى 120 Hz، كما يدعم الهاتف ألوان 10 بت، وسطوع يصل إلى 1500 cd/m2.

جاء هاتف سامسونج Galaxy Note 20 Ultra 5G بأفضل شاشة قدمت في الأسواق خلال الفترة الماضية، حيث تدعم الشاشة سطوع 1600 cd/m2، مع معدل تحديث 120 Hz، بينما جاء هاتف iPhone 12 Pro بسطوع 1200 cd/m2.

وفي أحدث التقارير التي جاءت اليوم كُشِف عن خطط شاومي لدعم هاتف MI 11 المرتقب برقاقة معالج Snapdragon 888، حيث سيكون للهاتف الريادة في الوصول إلى الأسواق برقاقة معالج كوالكوم الجديدة، كما يأتي هاتف Mi 11 بشاشة مميزة بحجم أكبر من 6 إنش.

أيضاً يأتي الهاتف بشاشة AMOLED مميزة بدقة 1440 بيكسل، مع معدل تحديث 120Hz، كما تتميز الشاشة بتصميم منحني في الجانبين، مع ثقب في الجانب الأيسر من الشاشة لكاميرة السيلفي.

كما يضم الهاتف ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام في LPDDR5، وسعة تخزين 128 جيجا بايت في UFS 3.1، كما يضم هاتف Mi 11 مستشعر رئيسي بدقة 1080 ميجا بيكسل بحجم 1 / 1.33، مع مستشعر بدقة 13 ميجا بيكسل ببعد بؤري 12مم، ومستشعر بدقة 5 ميجا بيكسل، كما يأتي مستشعر الكاميرة الأمامية بدقة 20 ميجا بيكسل.

كما يأتي الإصدار الرئيسي من سلسلة Mi 11 بقدرة بطارية 4780 mAh، مع شاحن بقدرة 50W، وشحن لاسلكي بقدرة 30W، ومن المتوقع أيضاً أن يأتي الهاتف بمستشعر للبصمة مدمج في الشاشة.

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