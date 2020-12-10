شاومي تعلن عن ساعتها الذكية Mi Watch Lite

دبي - يزن راشد - أعلنت شركة شاومي عن ساعتها الذكية الجديدة المسماة Mi Watch Lite، التي تستند إلى الساعة الذكية المسماة Redmi Watch التي تم إطلاقها في الصين الشهر الماضي.

ويشار إلى أن Redmi Watch هي الساعة الذكية الأولى التي تتبع للعلامة التجارية Redmi.

وتتميز ساعة شاومي الجديدة بشاشة مربعة الشكل ملونة تعمل باللمس بقياس 1.4 إنش وبدقة 320×320 بكسل، التي تتميز بالتعديل التلقائي للسطوع وكثافة البكسلات البالغة 323 بكسل في الإنش.

وتدعم الساعة الذكية أكثر من 120 وجهًا للساعة، يوتيح لك بعضها اختيار المعلومات التي تريد رؤيتها عبر الشاشة.

وتأتي Mi Watch Lite مزودة بعداد تلقائي للخطوات، وتدعم 11 وضعًا للتمرين، التي تشمل الجري في الهواء الطلق وركوب الدراجات في الهواء الطلق وركوب الدراجات في الأماكن المغلقة والمشي والسباحة في المياه المفتوحة والسباحة في المسبح والسباحة الحرة والكريكيت والرحلات والجري.

وبالإضافة إلى ذلك، تأتي الساعة الذكية مزودة بميزة تتبع النوم ومراقبة معدل ضربات القلب وإرشادات التنفس، مما يساعد في تخفيف مستويات التوتر لديك.

وتشتمل بقية ميزات Mi Watch Lite على المكالمات الواردة وتنبيهات الرسائل القصيرة وإشعارات التطبيقات والتحكم في الموسيقى وتنبيهات الخمول والبحث عن الهاتف وتقرير الطقس.

وتحتوي الساعة الذكية أيضًا على النظام العالمي لتحديد المواقع GPS، وهو شيء فقدته ساعة Redmi Watch.

وبالإضافة إلى النظام العالمي لتحديد المواقع GPS، تأتي الساعة الذكية أيضًا مع النظام العالمي للملاحة عبر الأقمار الصناعية GLONASS وأداة لقياس الضغط الجوي، التي تُستخدم لتحديد الارتفاع.

وزودت شاومي ساعتها الذكية ببطارية بسعة 230 ميلي أمبير، وتزعم الشركة أنها توفر ما يصل إلى تسعة أيام من العمل. وبعد نفادها تمامًا، يمكنك شحنها بالكامل باستخدام قاعدة الشحن المضمنة في غضون ساعتين.

وتأتي Mi Watch Lite مزودة بميزة مقاومة الماء وفقًا لمعيار 5ATM، مما يتيح لها العمل حتى عمق 50 مترًا.

ويتم تقديم الساعة بثلاث ألوان مع خمسة أحزمة باللون الوردي والعاجي والأسود والأزرق الداكن والأخضر الداكن.

ولم تكشف شاومي النقاب عن تفاصيل الأسعار والتوافر الخاصة بالساعة الذكية الجديدة حتى الآن، لكن بالنظر إلى سعر Redmi Watch البالغ نحو 45 دولار، يمكنك أن تتوقع أن تتوفر ساعة شاومي بسعر مشابه في الأسواق العالمية.