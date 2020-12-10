منصات “فيسبوك” تتعطل عن العمل حول العالم

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 ديسمبر 2020 06:10 مساءً - منذ 44 دقيقة

تعذر على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي من عدة دول، اليوم، ارسال رسائل عبر “مسنجر” وخدمة الرسائل المباشرة على “إنستغرام” .

ووفقا لبوابة Down Detector، فإنه وقع الإبلاغ لأول مرة عن الشكاوى بشأن تعطل تشغيل “مسنجر” وخدمة الرسائل المباشرة على “إنستغرام” المملوكين لشركة “فيسبوك”، في حوالي الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش.

وتعذر على المستخدمين في دول عدة حول العالم، وبشكل خاص على الأشخاص في أوروبا، بينها جنوب المملكة المتحدة وبولندا، وكذلك الدول الشرقية الأخرى، بما في ذلك أستراليا والفلبين وماليزيا، إرسال الرسائل وبدلا من ذلك يرون رسالة تشير إلى أن التطبيق “ينتظر شبكة الإنترنت”. ما جعل من الصعب إرسال أو استقبال الرسائل أو المحادثات الصوتية أو المرئية.

ويأتي الانقطاع في وقت صعب بالنسبة لـ”فيسبوك”، حيث وصل بعد ساعات فقط من الإعلان عن تعرض الشركة لدعاوى قضائية تهدد بدفع “فيسبوك” إلى التخلي عن “إنستغرام” و”واتس آب”، وذلك بحسب “إنديبندنت”.