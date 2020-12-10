عطل مفاجئ يضرب «ماسنجر الفيسبوك»

كتب: ضياء السقا

تعرضت خدمة الدردشة من "ماسنجر" التابعة لشركة "فيسبوك" لعطل مفاجيء، حول العالم، حيث لا يتم إرسال الرسائل، وأحيانا أخرى يتم إرسالها ببطء شديد.

وكشف موقع «داون ديتكتور» الأمريكي، أن الآلاف من مستخدمي تطبيق «فيسبوك ماسنجر» غير قادرين على استخدام التطبيق منهم مصر وعدد كبير من الدول حول العالم.

ورصد العديد من المصريين العطل على تطبيق ماسنجر في الهواتف المحمولة، وأيضا على أجهزة الحاسب الآلي، مع ظهور رسالة "لا يوجد اتصال بالإنترنت"، أو "جاري الاتصال".

ولا تزال الخدمة تعاني من العطل، خاصة على أجهزة الكمبيوتر، حيث لم يتم حل المشكلة غير المعروف سببها أو مدى نطاقها حتى الآن.