اتهام لشركة أبل بممارسة سلوك مناهض للمنافسة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 ديسمبر 2020 02:17 مساءً - منذ 45 دقيقة

اتهم تطبيق واتساب شركة أبل بممارسة سلوك مناهض للمنافسة، بعد مطالبتها للمطورين بتقديم معلومات حول بيانات المستخدم التي يجمعونها لإنشاء ما يسمى بملصقات أو تصنيفات الخصوصية (privacylabels) الجديدة في متجر التطبيقات.

وانتقد تطبيق التراسل الفوري العالمي المملوك لفيسبوك، عملاق التكنولوجيا الأمريكي أبل بممارسة سلوك مناهض للمنافسة، لأن خدمة التراسل المشفرة الخاصة بتطبيق آي مسج من أبل، مثبت مسبقًا على هواتف الآيفون ولا يحتاج إلى تنزيله من متجر آب ستور، حيث سيتم عرض تصنيفات الخصوصية الجديدة، وهو الأمر الذي يقوض المنافسة العادلة بين التطبيقات.

قال متحدث باسم واتساب لـ موقع ”أكسيوس“ الأمريكي ”نعتقد أن التصنيفات يجب أن تكون متسقة عبر التطبيقات الأصلية وتطبيقات الجهات الخارجية، وتعكس الإجراءات الصارمة التي يمكن أن تتخذها التطبيقات لحماية خصوصية المستخدم“.

وقللت ”أبل“ من المشكلة عبر تبسيط تلك التصنيفات بوضعها تحت مسميات مطاطة وشائعة مثل ”معلومات مالية“ أو ”محتوى ينشئه المستخدم“، لكن واتساب أبدى تخوفه من أن هذه الشروط الجديدة التي يفرضها متجر ”أبل“، قد تزعج المستخدمين بشأن البيانات التي يجمعها، مما قد يضعه في موضع غير ملائم.

وكانت ”أبل“ أعلنت أنه بحلول يناير 2021، ستطلب من مطوري التطبيقات تقديم معلومات تفصيلية بالضبط عن أنواع البيانات التي يجمعونها عن المستخدمين، وذلك في مؤتمرها العالمي للمطورين الذي انعقد في يونيو الماضي.