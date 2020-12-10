تكنولوجيا: تسريبات توضح مواصفات هاتف Oppo Reno5 Pro Plus قبل الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات عن مواصفات هاتف Oppo Reno5 Pro Plus قبل الإعلان الرسمي المرتقب اليوم خلال الحدث الذي تعقده Oppo في الصين.

أكدت التسريبات التي نشرت اليوم على مواصفات هاتف Oppo Reno5 Pro Plus الذي ينطلق برقاقة معالج Snapdragon 865، وشاشة AMOLED منحنية بحجم 6.55 إنش وجودة عرض FHD بلس، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 90Hz.

ويضم هاتف Oppo Reno5 Pro Plus مستشعر رئيسي Sony IMX766 في الكاميرة الخلفية بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بزوايا عرض واسعة ودقة 16 ميجا بيكسل، ومستشعر telephoto بدقة 13 ميجا بيكسل، بينما يأتي المستشعر الرابع بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم عمق التصوير.

كما تأتي كاميرة السيلفي في ثقب في الجانب الأيسر بدقة 32 ميجا بيكسل، كما يدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 4500 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 65W.

ويتميز هاتف Oppo Reno5 Pro Plus بقياسات 159.9 في 72.5 في 7.99مم، مع وزن 184 جرام، لذا نترقب الإعلان الرسمي اليوم عن سلسلة Oppo Reno5 لمزيد من التفاصيل.

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