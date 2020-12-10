انفجار شمسي هائل… تأثيراته تصل إلى غلاف الأرض الجوي!

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 ديسمبر 2020 12:17 مساءً - منذ 48 دقيقة

نقلت شبكة سي إن إن، عن مركز التنبؤ بطقس الفضاء التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي ان الشمس اطلقت انفجارا ضخما للطاقة الكهرومغناطيسية عبر النظام الشمسي وصل بعض طاقته إلى غلاف الأرض الجوي مساء أمس الأربعاء، وسيبلغ ذروته اليوم مرفقا، ربما، باضطرابات في الاتصالات.

وذكرت شبكة سي إن إن، أن المادة الإكليلية المشحونة للغاية والتي نفثتها الشمس ستبدو في بعض المناطق أضواء ملونة متلألئة

كما يمكن أن يتسبب الطقس الشمسي القادم في اضطرابات بالاتصال مثل أخطاء تحديد المواقع GPS والتداخل داخل شبكات الطاقة.

ويشير التقرير إلى أن الشمس، وبعد عدة أشهر من التوقف، استيقظت على فترة جديدة من النشاط ألقت فيه البلازما والجسيمات المحاصرة باتجاه الأرض. وهو ما يؤدي إلى حدوث تفاعلات تصنع فوتونات الضوء التي تنشطها جزيئات الأكسجين والنيتروجين في الغلاف الجوي العلوي

وقد يوفر الغلاف الجوي ابتداء من القطب الشمالي نحو الجنوب، مجموعة من الألوان من الأحمر إلى الوردي أو الأزرق إلى الأرجواني. بداياته كانت في الساعة الـ 10 مساء الأربعاء، وذروته اليوم الخميس الـ 10 من كانون الاول، كما أشار التقرير، وذلك بحسب “ارم نيوز”.