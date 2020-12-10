تكنولوجيا: خدمة الألعاب السحابية xCloud تنطلق لأجهزة iOS وأجهزة Windows في ربيع العام المقبل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات على خطط عملاق البرمجيات لإطلاق خدمة الألعاب السحابية xCloud لأجهزة iOS وأجهزة الحاسب المميزة بنظام Windows في ربيع العام المقبل.

قدمت مايكروسوفت خدمة الألعاب السحابية xCloud لأجهزة الأندوريد خلال الفترة الماضية، ومن ثم أكدت الشركة على خططها لدفع خدمة xCloud لمنصة iOS، واليوم تكشف أحدث التسريبات عن موعد متوقع لدفع الخدمة للمستخدمين.

وتقدم خدمة xCloud للمستخدمين ميزة تجربة الألعاب المميزة على منصة Xbox دون الحاجة لجهاز حاسب قوي مخصص لتشغيل أحدث عناوين الألعاب.

أيضاً يمكن لمقتني جهاز Xbox للألعاب وأيضاً من مشتركي Game Pass Ultimate التي تتطلب رسوم شهرية 15 دولار، سيتاح للمستخدمين تجربة الألعاب عبر المتصفح، أو عبر تطبيق Xbox على أجهزة ويندوز، على أن يشترط وجود إتصال سريع بشبكة الإنترنت لإستقرار الألعاب.

كما تشير التسريبات إلى أن خدمة الألعاب xCloud ستتوفر على هواتف الأيفون عبر المتصفح لتفادي قيود متجر تطبيقات ابل التي تفرض على خدمات الألعاب.

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