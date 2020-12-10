فاطمة أيت طالب - دبي - أخبار ديسمبر 10, 2020 156 سامسونج تطلق شاشتها بتقنية MicroLED وبمقاس 110 بوصة في كوريا ???????? الشاشة تدعم دقة 4k وHDR وتستطيع عرض أربع محتويات في نفس الوقت ومع سماعات محيطية 5.1 التلفاز قادم لبقية العالم في 2021 و أكدت سامسونج عملها على نسخ أصغر في المستقبل.

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