شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تستعد لإطلاق AirPods 3 خلال بضعة أشهر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد شركة أبل لإطلاق إصدارها الجديد من سماعاتها الذكية اللاسلكية والتى ستحمل اسم AirPods 3 خلال شهر مارس المقبل، حيث سيكون هذا الإصدار مشابه للتصميم المميز الخاص بإصدارAirPods Pro الحالي.

وبحسب موقع gizchina الصيني، فمن المنتظر أن تطلق أبل سماعة AirPods Studio نهاية هذا العام، حيث تستمر الشركة في العمل وفقا لجدولها الزمني لإطلاق الإصدارات الجديدة من السماعات اللاسلكية، على أن تقدم سماعة AirPods 3 في الربع الأول من عام 2021.

وقد كشفت التقارير السابقة ان سماعة AirPods Studio ستصل بسعر 349 دولارh، حيث ستكون متاحة في زوج من الإصدارات، ليأتى الإصدار الأول بتصميم جلدي فاخر، بينما يأتي النموذج الثاني بتصميم يدعم الرياضيين بشكل أفضل، كذلك من المنتظر أن تأتى سماعة AirPods Studio بآداء أفضل في الصوتيات بفضل مجموعة من المستشعرات تعمل على إدراك ارتداء المستخدم للسماعات، والتى ستقوم بدورها بضبط الصوتيات من اليسار إلى اليمين عند التشغيل.

وفيما يتعلق بسماعة AirPods 3 فستأتى ببعض التغييرات وأيضاً التحسينات عن إصدار الشركة السابق AirPods 2، لكنها لن تأتي بتغييرات كبيرة عن تصميم سماعة AirPods Pro، إذ تشير التسريبات إلى أن أبل ستقدم سماعة AirPods 3 بنفس ملامح تصميم AirPods Pro.

فيما ينتظر أن تأتى سماعة AirPods 3 بحجم أقصر للساق، مع تصميم داخل الأذن مع رأس للسماعة، وهي خطوة أخرى من ابل نحو إضافة تغييرات جديدة على تصميم خط إنتاج الشركة من السماعات اللاسلكية، لكنها ستتمتع بعمر بكارية أطول، حيث تعمل شركة ابل على ترقية عمر الشحن في السماعات بين 3 إلى 5 ساعات، ومع حافظة الشحن من 18 إلى 24 ساعة.