شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سيارات بدون سائق لتوصيل الطلبات بالولايات المتحدة خلال أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى فورد بالتعاون مع شركة Argo AI لتقنيات السيارات ذاتية القيادة وصندوق التعليم برنامجًا تجريبيًا مدته ثمانية أسابيع يستخدم سيارات Fusion Hybrid ذاتية القيادة لتوصيل الطلبات والمنتجات الجديدة لطلاب مقاطعة ميامي داد بفلوريدا الذين يتعلمون فى المنزل، إذ يتم تحميل الفواكه والخضراوات فى سيارات الاختبار، والتى تقوم بإنزالها أمام منازل نحو 50 عائلة فى محاولة لتعزيز الأكل الصحى.



تحميل الفواكه والخضراوات فى سيارات الاختبار

ولا تعد هذه التجربة اختبارًا لتقنيات السيارات بدون سائق بشكل صارم، إذ يجلس اثنان من المتخصصين من شركة Argo AI فى كل سيارة لمراقبة الاختبار، وتولى المهمة إذا لزم الأمر وإجراء التسليم النهائى (بدون تلامس)، ومع ذلك، فإنها تساعد فى اختبار الذكاء الاصطناعى ذاتى القيادة فى مزيج من مواقف العالم الواقعى بدءًا من المجمعات السكنية إلى الممرات، بما فى ذلك الأماكن التى لا يوجد بها موقف سيارات.

ووفقا لموقع Engadget الأمريكى، قالت فورد إنه يمكنك توقع اختبارين "مشابهين" فى عام 2021 بناءً على نجاح خدمة منطقة ميامى.



سيارات ذاتية القيادة

ومع ذلك، تعد هذه الخطوة مهمة، فهذه هى المرة الأولى التى تستخدم فيها شركة فورد تقنية Argo للقيادة الذاتية كجزء من الشراكة، مما يساعد شركة فورد على فهم كيفية خدمة العملاء وإدارة الأعمال بكفاءة، استعداد لإطلاق الشركة عمليات تسليم تجارية مستقلة "موثوقة" دون أخطاء.