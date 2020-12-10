شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. هكذا يمكنك استخدام ميزة التسوق داخل تطبيق واتس آب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحاول واتس آب جاهدًا تقديم تجربة تسوق سلسة داخل التطبيق، لذا قدم تطبيق الدردشة المملوك لفيس بوك ميزة "عربات التسوق" Cart الشبيهة بطريقة التسوق من منصات التجارة الإلكترونية، وستسمح هذه الميزة للمستخدمين بطلب عدة عناصر دفعة واحدة، وباستخدام عربات التسوق، يمكن للأشخاص تصفح كتالوج واختيار منتجات متعددة وإرسال الطلب كرسالة واحدة إلى الشركة، وسيسهل ذلك على الشركات تتبع استفسارات الطلبات وإدارة الطلبات الواردة من العملاء والمبيعات القريبة.

باستخدام هذه المزايا، يحاول واتس آب مساعدة أصحاب الأعمال الصغيرة فى جميع أنحاء العالم على بيع المنتجات مباشرة لعملائهم، لكن سيحتاج النشاط التجارى إلى تقديم كتالوج للمنتجات من خلال كونه مستخدم واتس آب Business، وإليك كيفية استخدام واتس آب للطلب عبر الإنترنت:

-افتح واتس آب.

-انتقل إلى ملف الدردشة أو الملف التجارى للنشاط التجارى الذى ترغب فى الطلب منه.

-اضغط على أيقونة زر التسوق المدرجة بجوار أسمائهم للوصول إلى الكتالوج الخاص بهم.

- بمجرد فتح الكتالوج، تصفح المنتجات التى ترغب فى طلبها.

-اضغط على المنتج الذى تريده.

- اضغط على "إضافة إلى عربة التسوق" على المنتج إذا كنت ترغب فى الطلب، أو يمكنك أيضًا الضغط فوق "رسالة الأعمال" إذا كنت ترغب فى طرح سؤال محدد حول المنتج.

لتغيير الطلبات، إليك ما يجب القيام به:

- اضغط على رؤية جميع المنتجات المضافة إلى سلة التسوق الخاصة بك.

-اضغط على إضافة المزيد إذا كنت ترغب فى العودة إلى الكتالوج لمواصلة إضافة المزيد من المنتجات.

-يمكنك أيضًا تعديل الكمية لكل منتج مضاف إلى سلة التسوق الخاصة بك.

وبعد إضافة عناصر إلى سلة التسوق الخاصة بك، يمكنك إرسالها إلى البائع كرسالة واتس آب، وبمجرد إرساله، ستتمكن من رؤية تفاصيل طلبك عن طريق الضغط على زر VIEW CART فى نافذة الدردشة مع البائع.