Gionee‏ تعلن عن هاتف ‏K30 Pro‎‎ بسعر منخفض

دبي - يزن راشد - أعلنت شركة Gionee الصينية عن هاتفها الذكي الجديد (كي30 برو) K30 Pro الذي يأتي بتصميم مميز مع سعر منخفض يبدأ من 110 دولارات أمريكية.

ويحتوي هاتف K30 Pro – الذي يأتي بسماكة 8 ملم مع غطاء خلفي زجاجي – معالجًا ثماني النوى من شركة MediaTek بتردد 2 جيجاهرتز.

ويقدم K30 Pro شاشةً من نوع IPS LCD بقياس 6.53 بوصات وبدقة 1520×720 بكسلًا. وهي تحتوي قطعًا على شكل قطرة ماء يضم الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 8 ميجابكسل.

ومع أن الناظر إلى الصور الرسمية للهاتف يعتقد أنه يمتاز بأن حساس البصمة تحت الشاشة، إلا أنه بسبب أن الشاشة من نوع IPS LCD فإن حساس البصمة لا يمكن وضعه تحت الشاشة، ولكنه يأتي على ظهر الهاتف قريبًا من الكاميرات الخلفية الثلاث التي تبدو في شكلها شبيهةً بهاتف (ميت 30 برو) Mate 30 Pro من شركة هواوي.

ويقدم K30 Pro ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 6 جيجابايت، أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت في كلتا الحالتين.

وتأتي الكاميرا الخلفية الرئيسية بدقة 16 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، أما بالنسبة لدقة الكاميرتين الثانية، والثالثة فلم تذكرها، ولكن يتوقع أن تكون إحداهما مخصصة لتصوير العمق، والثانية للتصوير الفائق العرض.

ويحتوي K30 Pro بطارية بسعة 4,000 ميلي أمبير في الساعة. والمفاجئ أن الهاتف يعمل بالإصدار 7.1.1 من نظام التشغيل أندرويد، مع أن نظام أندرويد 11 الأحدث أصبح يأتي مع العديد من الهواتف الذكية الجديدة، التي تقدم مواصفات أدنى من مواصفات هاتف Gionee.

ويأتي الهاتف مع منفذ لسماعات الأذن السلكية، بالإضافة إلى منفذ من نوع (يو إس بي) USB-C. ولكن الهاتف لا يدعم تقنية (الاتصال القريب المدى) NFC.

ويتوفر خيار 6 جيجابايت/ 128 جيجابايت من هاتف K30 Pro بسعر يعادل 110 دولارات أمريكية، في حين يتوفر خيار 8 جيجابايت/ 128 جيجابايت من الهاتف بسعر يعادل 120 دولارًا أمريكيًا. وسيتوفر الهاتف بثلاثة ألوان، هي: الأزرق، والأبيض، والأسود.