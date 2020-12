شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطلق تطبيق Look to Speak المخصص لمن يعانون مشاكل فى الحركة والكلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت جوجل تطبيقًا جديدًا للهواتف الذكية للأشخاص الذين يعانون من مشاكل فى الكلام والحركة، والذى يتيح لهم استخدام أعينهم لتحديد العبارات على الشاشة، إذ يتتبع التطبيق الجديد، الذى يطلق عليه اسم Look to Speak ، حركة عين المستخدم للاختيار من بين قائمة العبارات الخاصة بالهاتف لنطقها بصوت عالى.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، يستخدم Look to Speak تقنية تتبع نظرة العين ويعمل عندما تتمتع الكاميرا الأمامية على الهاتف الذكى برؤية واضحة لعيون المستخدم، إذ صمم التطبيق للأشخاص الذين يعانون من إعاقات فى الكلام والحركة للتواصل مع الآخرين، على الرغم من أنه يمكن لجميع مستخدمى الهواتف الذكية التى تعمل بنظام أندرويد استخدامها.

ويتوفر Look to Speak الآن لمستخدمى أندرويد ومتوافق مع Android 9.0 وما فوق، بما فى ذلك Android One.

تم عرض تفاصيل Look to Speak على موقع جوجل بواسطة "ريتشارد كيف"، معالج النطق واللغة البريطانى الذى تعاون مع جوجل لتطوير التطبيق، والذى قال: "تقنية نظرة العين تساعد الناس على كتابة الرسائل على جهاز اتصال ومشاركتها باستخدام حركة العين وحدها، وباستخدام التطبيق، يمكن للأشخاص ببساطة النظر إلى اليسار أو اليمين أو لأعلى لتحديد ما يريدون قوله بسرعة من قائمة العبارات".

وأضاف كيف: "يمكن أن تحدث المحادثات الآن بسهولة أكبر حيث ربما كان هناك صمت من قبل."

تتطلب ميزة Look to Speak من المستخدمين اختيار العبارة التى يريدونها إما من خلال النظر مباشرة إلى اليسار أو اليمين من شاشة الهاتف الذكى، مع إبقاء رؤوسهم ثابتة.

من المهم أن ينظر المستخدمون خارج الشاشة بدلاً من مجرد النظر إلى اليسار أو اليمين من شاشة الهاتف الذكى لمساعدة التكنولوجيا فى فك تشفير نظرة العين.

تعرض واجهة التطبيق قائمة من 16 عبارة موزعة على عمودين - نصفها فى العمود الأيسر والنصف الآخر على اليمين، ويتم سرد كل عبارة متاحة فى أحد العمودين، فعلى سبيل المثال، قد يرغب المستخدم فى لفظ عبارة "كيف حالك؟"، والتى قد تكون مدرجة فى العمود الأيمن، فسيحتاج المستخدمون إلى النظر إلى اليمين للسماح للتطبيق بمعرفة أن العبارة التى يريدونها موجودة على اليمين وليست على اليسار، وفى هذه المرحلة، سيتجاهل Look to Speak العبارات المدرجة على اليسار.

وسيقوم بعد ذلك التطبيق بإعادة تنظيم الخيارات الثمانية المتبقية بحيث يتم تقسيمها مرة أخرى بالتساوى فى العمودين، ويحتاج المستخدمون فقط إلى تكرار العملية، ويمكن للمستخدمين فى أى وقت البحث لإلغاء العملية وبدء العملية مرة أخرى أو غفوة ومتابعة العملية لاحقًا، ولا يمكن التحكم فى التطبيق تمامًا بالعينين، ومع ذلك - يتعين على شخص ما الضغط على الشاشة للوصول إلى القائمة وخياراتها المختلفة.

لذلك، إذا كان شخص ما يعانى من إعاقة حركية تمنعه ​​من استخدام يديه يستخدم التطبيق، فسيحتاج إلى شخص ما لمساعدته فى الوصول إلى خيارات القائمة.

وتتضمن خيارات القائمة الإعدادات، حيث يمكن للمستخدمين تعديل حساسية نظرات العين، وشاشة التدريب، ودروس الشاشة، وتعديل كتاب تفسير العبارات الشائعة.

ويسمح تعديل كتاب تفسير العبارات الشائعة للمستخدمين بإضفاء الطابع الشخصى على الكلمات والعبارات التى تظهر على الشاشة وتساعد "الأشخاص على مشاركة أصواتهم الأصلية" ، كما قال كيف.

وأضاف كيف أن جميع البيانات خاصة ولا تترك الهاتف أبدًا، إذ يأتى Look to Speak ضمن منصة "Experiments with Google " مفتوحة المصدر لشركة عملاقة التكنولوجيا - وهى صالة عرض عبر الإنترنت للتجارب القائمة على متصفح الويب والبرامج التفاعلية والمشاريع الفنية.