تكنولوجيا: تفاصيل جديدة حول مواصفات سلسلة هواتف OnePlus 9 المرتقبة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات عن تفاصيل جديدة في مواصفات سلسلة هواتف OnePlus 9 القادمة من وان بلس، حيث تؤكد أحدث التسريبات على أن السلسلة الجديدة تتضمن ثلاثة إصدارات هم OnePlus 9 و OnePlus 9E و OnePlus 9 Pro.

جيل جديد من هواتف وان بلس ينطلق رسمياً خلال شهر مارس من العام المقبل، حيث ينضم للسلسلة القادمة إصدار يأتي بتكلفة منخفضة يعرف بهاتف OnePlus 9E.

ولقد أكدت بعض التسريبات الأخرى على أن وان بلس في طريقها لدعم أعلى إصدار من الهواتف القادمة والذي يعرف بهاتف OnePlus 9 Pro بمعايير IP68 في مقاومة الماء والغبار، حيث تعد معايير مقاومة الماء والغبار واحدة من المميزات المطلوبة من مستخدمي هواتف وان بلس.

من جانب أخر تشير التوقعات إلى أن وان بلس تخطط لإطلاق سلسلة OnePlus 9 في حدث يعقد في شهر مارس، ومن المتوقع أن تدعم وان بلس هاتفي OnePlus 9 و OnePlus 9 Pro برقاقة معالج Snapdragon 888 الجديدة من كوالكوم.

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