شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 12 معلومة لا تعرفها عن لعبة Cyberpunk 2077 قبل ساعات من إطلاقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ساعات قليلة تفصلنا عن إطلاق لعبة Cyberpunk 2077 الشهيرة، حيث من المنتظر إطلاقها اليوم 10 ديسمبر ، وتعد Cyberpunk 2077 واحدة من أبرز العاب الخيال العلمى، وفيما يلى نعرض مجموعة من المعلومات عنها كما يلى:

- اللعبة تأتى من تطوير استوديوهات CD project Rad

- تدور أحداث اللعبة الأصلية فى المستقبل الضائع لشمال كاليفورنيا، حيث تغزو الشركات الرأسمالية والتكنولوجيا جميع أشكال الحياة اليومية.

- يتحكم اللاعب بشخصية مرتزق اسمه "V".

- عدد العاملين على تطوير Cyberpunk 2077 أكبر من عدد الذين عملوا على تطوير لعبة "ذا ويتشر 3: وايلد هانت"

- تتألف المدينة العالمية المفتوحة Night City، كاليفورنيا من ست مناطق - مركز المدينة التجاري، واتسون الذي يسكنه المهاجرون، وستبروك الفاخر، وضواحي هيوود، وباسيفيكا التي تنتشر فيها العصابات، وسانتو دومينجو الصناعية

- يتنقل V بهذه المواقع سيرًا على الأقدام وفي المركبات، وهي قابلة للتخصيص وتخضع إما لمشاهدة الشخص الأول أو الشخص الثالث

- تسمح السيارات ذاتية القيادة لـ V بالتركيز على القتال بدلاً من القيادة أثناء المشاركة في إطلاق النار.

- يمكن للأشخاص لعب Cyberpunk 2077 على PS5 وXbox Series X، ولن يكون الإصدار الرسمي من اللعبة من الجيل التالي متاحًا، خلال العام الجاري 2020

- سيظهر النجم العالمي كيانو ريفز، صاحب شخصية "جون ويك" الشهيرة في عالم الأكشن، بشخصيته الشهيرة في لعبة Cyberpunk 2077.

- شهدت Cyberpunk 2077 تطورًا معقدًا متعدد السنوات

- تم تأجيل اللعبة ثلاث مرات من تاريخ إصدارها الأصلي في 16 أبريل، وكانت التقارير تدور حول ظروف العمل الصعبة في الاستوديو.

- تلقى مطورو اللعبة تهديدات بالقتل بسبب تأخير اللعبة.