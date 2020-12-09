تكنولوجيا: تسريبات مصورة تكشف عن براءة إختراع شاومي لهاتف بتصميم قابل للتدوير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - سجلت شركة شاومي براءة إختراع مؤخراً لهاتف مميز بشاشة قابلة للتدوير، ولقد كشفت التسريبات عن صور ثلاثية الأبعاد توضح تصميم هذا الإصدار.

تستمر كبرى الشركات المصنعة للهاتف في تطوير تصميم الهواتف الذكية القابلة للطي بإصدارات مميزة بتصميم أكثر كفاءة في دعم المستخدم، بينما بدأت بعض الشركات في الإتجاه لتبني تصميم مميز بشاشة قابلة للتدوير.

ولقد تقدمت كلاً من Oppo وTCL بتسجيل براءات إختراع لهواتف مميزة بتصميم قابل للتدوير في الشاشة، واليوم تظهر براءة إختراع لشاومي لهاتف بتصميم مميز بشاشة قابلة للتدوير.

وتشير التسريبات إلى أن شاومي تقدمت ببراءة الإختراع في USPTO أو مكتب براءات إختراع الولايات المتحدة، حيث تم تسجيل براءة الإختراع خلال العام الماضي.

وتظهر براءة الإختراع الهاتف بتصميم يدعم سحب الشاشة وتمديدها إلى نمط الجهاز اللوحي، حيث تدعم الشاشة السحب من الإطار الجانبي، أيضاً يضم الإطار في الجزء الخلفي إعدادات الكاميرة الرئيسية مع فلاش LED.

يذكر أن براءة إختراع شاومي في هاتفها القابل للتدوير مازالت في مراحلها الأولى في الوقت الحالي، لذا لا يمكن التأكيد على إنتقال الهاتف إلى مرحلة التنفيذ في الوقت الراهن.

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