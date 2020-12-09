«هيئة الأرصاد» تكشف توقعاتها لحالة الطقس لمدة 6 أيام بداية من غد

أعدت هيئة الأرصاد الجوية، فيديو تفاعلى يكشف توقعاتها لحالة الطقس غدا، ودرجات الحرارة المتوقعة والتنبؤات الخاصة بحالة الطقس لمدة 6 أيام قادمة بداية من غد الخميس.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد طقس الخميس 10 ديسمبر، مائل للدفء نهارًا بارد ليلًا، وتتكون الشبورة المائية صباحًا والرياح تكون معتدلة.

كما توقع خبراء الأرصاد، أن تكون حالة الطقس الخميس على الوجه البحري مائل للدفء نهارًا بارد ليلًا وتتكون الشبورة المائية صباحًا والرياح تكون معتدلة.

وبالنسبة للسواحل الشمالية الغربية، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد السواحل الشمالية الغربية يوم الخميس المقبل، طقس مائل للدفء نهارًا بارد ليلًا وتتكون الشبورة المائية صباحًا والرياح تكون معتدلة تنشط أقصى الغرب تكون مثيرة للرمال والأتربة.

وعن حالة الطقس على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، يكون مائل للدفء نهارًا بارد ليلًا وتتكون شبورة مائية صباحًا والرياح معتدلة، وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر يكون الطقس مائل للحرارة بالنسبة لهذا الوقت من السنة نهارًا بارد ليلًا والرياح معتدلة، وفي شمال الصعيد يكون الطقس دافئ بالنسبة لهذا التوقيت من السنة نهارًا شديد البرودة ليلًا والرياح معتدلة، وفي جنوب الصعيد يكون الطقس مائل للحرارة بالنسبة لهذا التوقيت من السنة نهارًا شديد البرودة ليلًا والرياح معتدلة.

الظواهر الجوية

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يشهد طقس الخميس شبورة مائية على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، ويكون هناك نشاط للرياح ورمال على بعض المناطق من غرب البلاد (السلوم- سيدي براني- سيوة) وأمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة ( 30 % ) على بعض المناطق من السواحل الغربية ( الإسكندرية - مطروح - السلوم ) .

درجات الحرارة

وتكون درجات الحرارة المتوقعة، على القاهرة الكبرى العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة، درجات الحرارة المتوقعة على الوجه البحري 22 درجة للعظمى و14 درجة للصغرى، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء درجات الحرارة المتوقعة 21 للعظمى و15 للصغرى.

الجمعة

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 30% على بعض المناطق من السواحل الغربية (الإسكندرية- مطروح- السلوم)، وشبورة مائية على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد.

السبت

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 30% وعلى بعض المناطق السواحل الغربية والوجه البحري، شبورة مائية على بعض المناطق من الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، ونشاط رياح ورمال مثارة: على بعض المناطق من غرب البلاد (السلوم- مودي براني- سيوة).

الأحد

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من الوجه البحري (كفر الشيخ - البحيرة - الغربية)، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية- الضبعة- مطروح- السلوم)، ونشاط رياح ورمال مثارة على بعض المناطق من القاهرة الكبري وغرب وشرق البلاد وشمال الصعيد.

الاثنين

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 50%: على بعض المناطق من الوجه البحري (كفر الشيخ- البحيرة- الدقهلية الغربية- الشرقية- المنوفية)، وأمطار متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية - الضبعة - مطروح - السلوم - رشید - بلطيم)، وأمطار خفيفة الى متوسطة بنسبة 50% على بعض المناطق من السواحل الشرقية ( دمياط بورسعيد - العريش - رفح)، ونشاط رياج ورمال مثارة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.

الثلاثاء

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد السواحل الشمالية أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من ( الإسكندرية . الضيعة - مطروح - السلوم - رشيد - بلطيم . دمياط - بورسعيد - العريش - رفح .

بينما الوجه البحرى أمطار متوسطة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية .