شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صاروخ "انجارا" الروسى الثقيل ينطلق إلى الفضاء 14 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيتم إطلاق صاروخ "أنجارا – آ 5" الاختباري الروسي الثقيل صباح يوم 14 ديسمبر الجاري، حيث أفاد بذلك ناطق باسم منطقة "كولباشيفسكى" في مقاطعة "تومسكايا" الروسية التى يتوقع أن تسقط فيها شظايا الصاروخ المنطلق إلى الفضاء، وأوضح أن الصاروخ يتوقع أن يطلق من مطار "بليسيتسك" الفضائى العسكري الساعة 08.50 يوم 14 ديسمبر، بحسب روسيا اليوم.

وكان يفترض أن يطلق الصاروخ أولا في 28 نوفمبر الماضى، لكن إطلاقه تأجل حسب وكالة "تاس" الروسية يسبب اكتشاف خلل في المواد التي تعزل قسمه الأول عن القسم الثاني، ثم أعلن مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية، دميترى روجوزين عن تأجيل إطلاق الصاروخ إلى ديسمبر.

ويعد أنجارا هي أسرة من الصواريخ الفضائية الروسية الخفيفة والمتوسطة والثقيلة وفائقة الثقل، وتبنى حاليا فى مطار "فوستوتشني" الفضائي بشرق روسيا منصة لإطلاق صواريخ "أنغارا" الثقيلة وفائقة الثقل، ويتوقع أن تطلق كل الصواريخ من طراز "أنجارا" بعد إنجاز المنصة الخاصة بها من مطار "فوستوتشني" فقط، وقد أطلق صاروخ "أنجارا" الاختبارى الثقيل للمرة الأولى عام 2014 من مطار "بليسيتسك" الفضائى.

جدير بالذكر أعلنت الخدمة الصحفية لمطار "فوستوتشني" الفضائي الروسي فى أكتوبر أن الخبراء فى المطار بدأوا بتجميع المعدات التقنية اللازمة لإطلاق صواريخ "أنجارا"، وجاء في بيان صادر عن الخدمة "بدأ تركيب المعدات التقنية في منصة الإطلاق الخاصة بصواريخ أنجارا بمطار فوستوتشني الفضائي، وبفضل الجهود المبذولة من قبل المركز الروسي لتجهيز البنى التحتية للمنشآت الفضائية وجهود مركز فوستوتشني الفضائي تم نقل خزانات الوقود من مواقع التخزين إلى المكان الذي ستثبت فيه عند منصة إطلاق الصواريخ".