شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه عملة Diem من فيس بوك ومتى تصل للمستخدمين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت فيس بوك عن خططها لطرح عملة مشفرة، أطلقت عليها اسم Diem بعد أن كانت تعرف باسم Libra، وكشفت الشركة مؤخرا أنه يجب على المنظمين منحها الثقة فيما يتعلق بطموحاتها لإطلاق العملة المشفرة مع المحفظة الرقمية المسماة Novi، فيما قال "ديفيد ماركوس"، رئيس قسم الخدمات المالية في شركة فيس بوك إنه يأمل في إطلاق العملة المشفرة والمحفظة الرقمية في العام المقبل.

وأوضح ماركوس، ردًا على سؤال حول التغييرات الكبرى في الخدمات المالية في العام المقبل، أمله في الحصول على الموافقات التنظيمية لإطلاق Diem و Novi في عام 2021، وفيما يلى أبرز المعلومات عن هذه العملة المشفرة:

عملة Diem كان يطلق على عملة Diem اسم ليبرا من فيس بوك، حيث تقرر تغيير اسمها فى مسعى جديد للحصول على موافقة الجهات التنظيمية من خلال التأكيد على استقلالية المشروع، إذ تعرقلت خطط إطلاق ليبرا التى أعلنتها فيس بوك للمرة الأولى فى العام الماضي، بعد أن أثارت جهات تنظيمية ومسؤولين ببنوك مركزية مخاوف من أن تؤثر على الاستقرار المالى وتقوض السيطرة على السياسة النقدية وتهدد الخصوصية.

وقال ستوارت ليفى الرئيس التنفيذى لرابطة ديم فى جنيف والتى تقف وراء العملة الرقمية المقترحة في ذلك الوقت إن تغيير الاسم اليوم يأتى فى إطار مسعى للتأكيد على هيكل جديد أكثر بساطة.

وقد عانت العملة المشفرة المدعومة من فيس بوك من التقلبات منذ الإعلان عنها في العام الماضي، حيث واجهت انتقادات كبيرة من المنظمين، مع إعادة تسمية العلامة التجارية، وكان من المفترض أن تكون عملة Libra مدعومة بسلة من العملات، لكن المنظمين أثاروا عددًا من المخاوف، مثل تأثير Libra في الاستقرار المالي والمشاكل المتعلقة بخصوصية البيانات وغسيل الأموال.

وقلّص اتحاد Libra Association في شهر أبريل خططه، وقال: إن العملة الرقمية ستكون مدعومة بعملة دولة واحدة فقط، بدلاً من سلة من العملات، وغيّر الاتحاد في الأسبوع الماضي اسمه ليصبح Diem Association، فيما غيرت فيس بوك في وقت سابق من هذا العام اسم المحفظة الرقمية من Calibra إلى Novi.

وذكرت صحيفة الفايننشال تايمز في الشهر الماضي أن العملة الرقمية Diem تستعد للإطلاق في وقت مبكر من شهر يناير، وأفادت الصحيفة أن Diem Association ينتظر حاليًا الموافقة من هيئة الإشراف على السوق المالية السويسرية، وتوصف Diem بأنها عملة مشفرة، إلا أنها ليست مثل بيتكوين، حيث هناك اتحاد يقف خلف Diem، وهو شيء تفتقده بيتكوين، كما أنها مدعومة بالعملة الورقية، بشكل مخالف لبيتكوين.