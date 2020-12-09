شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب يتيح لمستخدميه خاصية جديدة للتسوق من خلال التطبيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت شركة "واتس آب" التابعة لـ"فيس بوك"، أنها ستتيح لمستخدميها خاصية جديدة وهى "عربات التسوق" لشراء احتياجاتهم من خلال التطبيق، وأضافت "واتس آب"، عبر مدونة للإعلان عن الميزة الجديدة المتوافرة فى العالم - حسبما نقلت قناة الحرة الأمريكية - " أن عربات التسوق ستمكن الأشخاص من تصفح كتيبات للبيع واختيار منتجات عدة وإرسال طلبياتهم على شكل رسالة واحدة".

وأوضحت القناة أنه مع هذه الخاصية الجديدة، تسعى الشركة لجذب التجار والشركات إلى تطبيق "واتساب بيزنس" - الذى يضم 50 مليون حساب لأصحاب مصالح تجارية - بهدف إدارة الطلبيات الواردة لهم وعمليات التواصل مع الزبائن حيث يشكل تطوير التجارة عبر خدمة المراسلة تحدياً أساسياً للشركة التى لا تحقق أرباحاً كبيرة من الإعلانات رغم انتشارها الواسع، كذلك تفتقر إلى خدمة مدمجة للدفع الإلكتروني.

جدير بالذكر إنه يخطط واتس آب لتحديث البنود والشروط الخاصة بها بالكامل والتى سيتم طرحها بحلول 8 فبراير 2021، وفقًا لتقرير صادر عن WABetaInfo، سيمنحك التحديث معلومات حول كيفية معالجة واتس آب لبياناتك وكيف يمكن للشركات استخدام الخدمات المستضافة على فيس بوك لتخزين وإدارة محادثات واتس آب الخاصة بهم، وإذا لم يوافق المستخدمون على التغييرات الجديدة، فيمكنهم حذف حساب واتس آب الخاص بهم من قائمة الإعدادات.

إلى جانب ذلك، سيوفر التحديث ميزة تنبيهات داخل التطبيق جديدة ستعلمك بالتحديثات الجديدة، إذ تعلن الشركة حاليًا عن التحديثات من خلال منشورات بمدونتها، ولكنها قد تصدر قريبًا إعلانات فى شكل لافتات داخل التطبيق، كما يمكن لهذه الشعارات إعادة التوجيه إلى مواقع ويب خارجية أو قد تتطلب إجراءً محددًا من المستخدم.