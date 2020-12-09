شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عربات آلية تبدأ توصيل وجبات المطاعم الساخنة فى موسكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة الإنترنت الروسية العملاقة ياندكس أن عربات آلية ذاتية القيادة بدأت توصيل الوجبات الساخنة من المطاعم إلى الزبائن فى حى بوسط موسكو اليوم الأربعاء، ويقدم تطبيق ياندكس دوت إيتس، وهو واحد من بين عدة خدمات لتوصيل الطعام والبقالة فى موسكو، للزبائن فى حى وايت سكوير للأعمال خيار تسليمهم الوجبات بواسطة روبوت على شكل عربة صغيرة.

ويوصل الروبوت ياندكس روفر البقالة فى بعض المناطق بموسكو منذ الخريف فى إطار برنامج تجريبي. وقالت المتحدثة باسم ياندكس إنه يوسع الآن نطاق تقديم خدماته.

وقالت ياندكس إن الروبوت يأخذ الطلبات من المطاعم ويوصلها إلى العملاء الذين يفتحون العربة باستخدام هواتفهم الذكية لأخذ الطعام، وأضافت أن ثلاث عربات تعمل الآن فى منطقة وايت سكوير وهى جزء من أسطول معد ليغطى المدينة يضم 20 عربة.

وبسبب خدمات التوصيل التى تقدمها ياندكس ومنافستها دليفرى كلوب، لم تعد رؤية عمال التوصيل بملابسهم الصفراء أو الخضراء الزاهية وحقائب الظهر الحرارية التى ينقلون بها الطلبات أمرا شائعا فى موسكو فى السنوات الأخيرة.

وقال ديمترى بوليشوك الرئيس التنفيذى لمجموعة سيلف درايفنج، أو القيادة الذاتية، التابعة لياندكس إن الطلب على خدمات التوصيل ينمو باستمرار وإن جائحة فيروس كورونا سرعت نموه.